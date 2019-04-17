Рабинович: Украине нужна реформа, которая заставит суд защищать права граждан

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович считает, что нужно изменить мотивацию судей

При нынешней власти украинцы не могут защитить свои права в суде из-за коррупции. Об этом заявил народный депутат и глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Если человек не может честно в суде защитить свой дом, свою машину, свой бизнес или вообще свои права, это значит, что государство развиваться не будет, потому что никто не будет серьезные деньги инвестировать в страну, в которой эти вложения не защищены", – пояснил парламентарий.

Народный депутат уверен, что несовершенство судебной системы необходимо исправлять не только с помощью реформ, но и путем изменения мотивации судей.

"Первая и самая основная реформа должна касаться судебной системы. Нам нужно понимать, что есть целое поколение судей, которые платили за поступление в институт. Они это делали не для того, чтобы потом прийти честно работать", – отметил политик.

Глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" предложил в вопросе судебной реформы последовать примеру других стран.

"Нам нужно идти путем, который до этого проходили другие страны, в том числе и США. Нужно прийти к выборности судей", – подытожил Рабинович.