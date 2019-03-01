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Рабінович: Україні потрібне повне перезавантаження судової системи

Новини » Політика    01.03.2019 - 10:01
Рабінович: Україні потрібне повне перезавантаження судової системи
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович підкреслив, що судова система в Україні не користується довірою народу

Судова система в Україні не користується довірою народу і наскрізь корумпована, а для відновлення довіри українців до суду систему потрібно заново побудувати "з нуля". Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Корупція – це спосіб життя нашої країни. Вона у нас починається "з нуля". Ще з дитячого саду, куди дитину записують за хабар. В лікарню потрапити – за хабар. У судах це особливо відчувається: жоден українець не йде в суд за справедливістю. Він думає, як би домовитися", – заявив народний депутат.

Він також зазначив, що нинішня система судів не відповідає вимогам суспільства і не виправдовує довіри людей.

"Перше: якщо в країні немає справедливості у судовій системі – ні бізнес, ні людина розвиватися не можуть. Це базис, на якому стоїть. І нам треба щось з цією системою робити. Зараз жодна людина в Україні не може захистити свій будинок, свою власність, свій бізнес в суді. Нинішні судді не є народними і не представляють інтереси громадян", – підкреслив політик.

Парламентарій додав, що для того, щоб відновити довіру людей до судів, недостатньо про це говорити або міняти одних суддів на інших. Він висловив упевненість в тому, що потрібні кардинальні перетворення в самій системі судової влади.

"Те, що пропонує влада – це тупиковий шлях. Наша пропозиція з цього питання наступне: ввести виборність суддів на всіх рівнях – зверху донизу. За один день потрібно розпустити весь нинішній суддівський корпус. Приймемо закон про виборність суддів та про їх відкликання в разі недобросовісності", – запевнив Рабінович.

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