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Рабінович: в Україні немає комфортних умов для ведення бізнесу

Автор: Ілона Свиридова

У сьогоднішніх законодавчих реаліях підприємцям не дають можливості працювати й заробляти, не кажучи вже про комфортні умови для ведення бізнесу.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі Odesa.LIVE.

"Зараз мова йде не про комфортні умови для ведення бізнесу, як обіцяла влада, а про банальне виживання малих і середніх підприємств. Всі дії парламенту, спрямовані виключно на підвищення податкового навантаження", - заявив політик.

Нардеп також упевнений, що в сьогоднішній Україні і так неможливо прожити з тим рівнем середніх і тим більше мінімальних заробітних плат, який існує.

"У людей немає можливості прожити на зарплату - вона перетворилася на якусь подачку для тих, хто не вміє красти! Жити на ці гроші не можна, а на пенсії і соціальні виплати - тим більше! Так і можливість працювати на себе і створювати власну справу - теж відбирають", - упевнений Рабінович.

Крім того, парламентарій заявив, що влада вкрай недооцінює ситуацію, що склалася в Україні, що може призвести до дострокових виборів.

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Рабіновичбизнес