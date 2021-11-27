Рабінович: Україна стоїть на порозі загальнонаціональної катастрофи

"Україна стоїть на порозі загальнонаціональної катастрофи за цілою низкою напрямків", - підкреслив політик.

Зокрема, він звернув увагу на меморандум, підписаний з Міжнародним валютним фондом.

"Підписаний меморандум - це документ про остаточне закабалення України, українців просто взяли й "здали в ломбард". Простіше кажучи, МВФ буде призначати керівництво в прокуратурі, наглядових радах, банках", - заявив співголова ОПЗЖ.

Другий момент, на який він звернув увагу, - підняття тарифів.

Також він нагадав нещодавню заяву Європейського комісара, що між владою України та ЄС досягнута домовленість про виділення Україні 1,2 млрд дол.

"У замін цього ми - Україна - відкриємо свій кордон і заселимо в країну мігрантами з Сирії та Афганістану", - вважає Рабінович.

У зв'язку з цим політик повідомив, що на черговому засіданні погоджувальної ради голів фракцій він буде звертатися до всіх керівників фракцій із закликом вимагати від влади виступити з доповіддю, а також вимагати поставити під контроль Верховної ради все, про що і з ким влада домовляється.

Він переконаний, що в парламентсько-президентській республіці не може бути, що народні депутати не знають, який меморандум влада підписала з МВФ, на яких підставах і яких мігрантів будуть пускати в країну.