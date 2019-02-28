Рабінович: Україна стане великою країною за умови розвитку трьох головних напрямків економіки

Фото: Вадим Рабінович (zagittya.com.ua)

Рабінович заявив, що можливо за рік відродити економічний потенціал України

Щоб Україна стала великою країною, в ній необхідно розвивати три найважливіших напрямки економіки. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

Рабінович додавши, що його політсила після в разі приходу до влади зможе за рік відродити економічний потенціал України.

"З економікою потрібно поводитися дуже дбайливо. Ми вже відстали від світу. Тепер нам потрібно спокійно сісти і проаналізувати, що саме нам необхідно робити. Ми пропонуємо три кити, на яких зможемо за рік стати по-справжньому великою державою. Перше: у нас є унікальне територіальне розташування, на якому нормальні країни вже заробляли б мільярди. А нас ці недоумки призвели до того, що знаменитий Шовковий шлях, який повинен був принести нам мільярди і мільярди гривень, пройшов повз України! Ми повинні побудувати нейтральну Україну – Швейцарію Східної Європи. Зараз Захід і Схід перебувають у величезній конфронтації. І якщо ми зуміємо стати не "острівцем війни", а "острівцем довіри", де зустрічаються обидві сторони, ми зможемо стати унікальною державою", – упевнений парламентарій.

За словами політика, однією з основних сфер для розвитку України повинен стати банківських сектор, в якому зможуть безпечно і вигідно зберігати гроші як українці, так і іноземці.

"Сьогодні Захід не зберігає гроші на Сході, а Схід – на Заході. І ми можемо цим скористатися. І створити банківську систему за прикладом Швейцарії. Тоді у нас будуть надійні банки, в яких українці та іноземці зможуть зберігати гроші і не турбуватися, що вони пропадуть", – вважає народний депутат.

Крім того, як зазначив голова "Опозиційної платформи – За життя", третім основним напрямом розвитку економіки України має стати розвиток сільського господарства і створення великих аграрних холдингів.

"Наступний кит нашої економіки – це сільське господарство. Ми повинні, не продаючи землю, створити великі агрохолдинги. Нам для цього не потрібні ніякі кредити або МВФ. Я протягом двох годин сам можу під створення агрохолдингів привести стільки інвесторів, скільки буде необхідно. Якщо є правила гри, якщо є відповідальність, є люди, готові працювати, то все це реально зробити", – підсумував Рабінович.