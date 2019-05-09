ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рабінович: Україна піднімає рівень економіки Європи, а повинна піднімати свій

Новини » Політика    09.05.2019 - 19:26
Рабінович: Україна піднімає рівень економіки Європи, а повинна піднімати свій
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

В першу чергу політикам варто почати піднімати економіку своєї країни, вважає Рабінович

Українським політикам варто почати піднімати економіку своєї країни, а не допомагати розвиватися іншим країнам Європи. Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив народний депутат, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Франція думає про Францію, Америка – про Америку, Польща – про Польщу, а ми чомусь думаємо про всіх, крім України. Президент України повинен захищати українців і думати тільки про інтереси своєї держави. І ніяка політика тут не повинна йому заважати", – заявив народний депутат.

Парламентарій зазначив, що зараз більшість громадян України працюють у країнах Європи та допомагають їх розвитку, при цьому рівень економіки нашої країни не змінюється в кращу сторону.

"Ми піднімаємо економіку Європи, а не свою. Українці сьогодні піднімають економіку Польщі, Італії, Угорщини. Хіба так було задумано, що ми стали для всіх дійними коровами?", – підкреслив голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя".

При цьому, народний депутат вважає, що допомога Міжнародного валютного фонду та інших європейських організацій "тільки шкодить країні".

"Підтримка Європи і МВФ – це не допомога, а вбивство України. Ми цього не допустимо, адже ми велика і сильна країна", – підсумував Рабінович.

Рабінович: я закликаю до об'єднання всіх політиків для порятунку країни
Новини України Рабінович
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся