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Рабинович: Украина поднимает уровень экономики Европы, а должна поднимать свой

Новости » Политика    09.05.2019 - 19:26
Рабинович: Украина поднимает уровень экономики Европы, а должна поднимать свой
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

В первую очередь политикам стоит начать поднимать экономику своей страны, считает Рабинович

Украинским политикам стоит начать поднимать экономику своей страны, а не помогать развиваться другим странам Европы. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Франция думает о Франции, Америка – об Америке, Польша – о Польше, а мы почему-то думаем обо всех, кроме Украины. Президент Украины должен защищать украинцев и думать только об интересах своего государства. И никакая политика здесь не должна ему мешать", – заявил народный депутат.

Парламентарий отметил, что сейчас большинство граждан Украины работают в странах Европы и помогают их развитию, при этом уровень экономики нашей страны не изменяется в лучшую сторону.

"Мы поднимаем экономику Европы, а не свою. Украинцы сегодня поднимают экономику Польши, Италии, Венгрии. Разве так было задумано, что мы стали для всех дойными коровами?", – подчеркнул глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя".

При этом, народный депутат считает, что помощь Международного валютного фонда и других европейских организаций "только вредит стране".

"Поддержка Европы и МВФ – это не помощь, а убийство Украины. Мы этого не допустим, ведь мы великая и сильная страна", – подытожил Рабинович.

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