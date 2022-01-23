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Рабінович: Україна в лідерах за рівнем падіння економіки в світі 

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Київ, Неділя 23 січня 2022 13:11
Рабінович: Україна в лідерах за рівнем падіння економіки в світі  Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Україна перебуває у вкрай важкому економічному становищі. Країна перша у світі за рівнем падіння економіки.

Про це заявив народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в ефірі "Україна24".

"У нас відмінне географічне положення, є море, є ресурси - є все, що дозволяє стати передовою країною, а ми чомусь боремося з "епохою бідності". Чому? Та тому що ми неправильний шлях вибрали", - заявив Рабінович.

На його думку, у нас має бути чітке розуміння, куди ми йдемо; у нас повинна бути мета; нам потрібен економічний і політичний шлях, який принесе дивіденди не владі, а народу України.

"Враховуючи наше геополітичне становище, ми повинні дружити з усіма сусідами, торгувати з ними, купувати, там, де дешевше, а продавати, там, де дорожче. Коли потрібно - зробіть газ для населення дешевшим, а якщо ти готовий збільшити тарифи в десятки разів, то ти - не патріот, а дурень, який вбиває власний народ", - додав політик.

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