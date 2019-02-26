Рабінович: Україна повинна будувати відносини з усіма країнами на вигідних умовах

Міжнародні відносини потрібно будувати тільки на взаємовигідних умовах, впевнений політик

Украина должна строить отношения со всеми странами так, чтобы это было выгодно каждому ее гражданину. Такое мнение высказал народный депутат Украины, глава политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я считаю, что прогибаться под каждого приехавшего иностранца, прогибаться под МВФ – это проявление неуважения к себе. Нам нужно сесть за стол, культурно, с уважением, и сказать им следующие слова: "дорогие наши западные партнеры, мы уже пять лет как форпост войны, так давайте сделаем несколько простых вещей", – сказал парламентарий.

По его словам, есть несколько первоочередных вопросов, которые нужно поднять в разговоре с западными партнерами.

"Первый – спишите все долги Украине, потому что мы не в состоянии их выплатить. Второй – вы должны нам дать кредиты, хотя бы соотносимые с Польшей, и на таких же условиях, иначе это нечестно и убийственно для нашего государства. Третий – если сами европейцы ставят нашу страну на первое место по коррупции на континенте, то зачем тогда давать нашей власти кредиты? Украинцы не должны отвечать за то, что украла власть", – подчеркнул народный депутат.

Политик уверен, что международные отношения нужно строить только на взаимовыгодных условиях.

"Нам не нужно бояться ни Европу, ни Америку, ни Азию. Мы должны равноценно строить отношения со всеми. Если выгодно для моей страны строить отношения с Беларусью, то нужно с ней строить отношения, с Китаем – так с Китаем. Важно, чтобы это было выгодно гражданину Украины. Если международная сделка забирает хоть одну гривню из кармана украинца, то она не должна состояться", – заявил глава "Оппозиционной платформы – За життя".

Народный депутат считает, что наша страна, несмотря на "вороватую власть", может стать снова богатой и процветающей.

"Мы с вами живем в уникальной стране, где, пережив уже не одно поколение суперворов, мы все равно дышим, выживаем и верим в завтрашний день. Нам нужен один год, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло. Нам нужен один день, чтобы прийти к избирательным участкам и выбрать не войну, а мир, выбрать стабильность, а не убийство. Я верю в нашу страну. Верю, что мы выберем тех, кто построит в Украине "Швейцарию Восточной Европы". И Украина станет мировым лидером. Украиной будем гордиться мы и наши дети!", – подытожил Рабинович.