Рабінович: Україна повинна будувати відносини з усіма країнами на вигідних умовах

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Міжнародні відносини потрібно будувати тільки на взаємовигідних умовах, впевнений політик

Україна повинна будувати відносини з усіма країнами так, щоб це було вигідно кожному її громадянину. Таку думку висловив народний депутат України, голова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я вважаю, що прогинатися під кожного приїхав іноземця, прогинатися під МВФ – це прояв неповаги до себе. Нам потрібно сісти за стіл, культурно, з повагою, і сказати їм такі слова: "дорогі наші західні партнери, ми вже п'ять років як форпост війни, так давайте зробимо кілька простих речей", – сказав парламентарій.

За його словами, є кілька першочергових питань, які потрібно підняти у розмові з західними партнерами.

"Перший – спишіть всі борги Україні, тому що ми не в змозі їх виплатити. Другий – ви повинні нам дати кредити, хоча б співвідносні з Польщею, і на таких же умовах, інакше це нечесно і вбивчо для нашої держави. Третій – якщо самі європейці ставлять нашу країну на перше місце по корупції на континенті, то навіщо тоді давати нашій владі кредити? Українці не повинні відповідати за те, що вкрала влада", – підкреслив народний депутат.

Політик впевнений, що міжнародні відносини потрібно будувати тільки на взаємовигідних умовах.

"Нам не потрібно боятися ні Європу, ні Америку, ні Азію. Ми повинні рівноцінно будувати відносини з усіма. Якщо вигідно для моєї країни будувати відносини з Білоруссю, то треба з нею будувати відносини з Китаєм – так з Китаєм. Важливо, щоб це було вигідно громадянину України. Якщо міжнародна угода забирає хоч одну гривню з кишені українця, то вона не повинна відбутися", – заявив глава "Опозиційної платформи – За життя".

Народний депутат вважає, що наша країна, незважаючи на "грабіжницьку владу", може знову стати багатою і процвітаючою.

"Ми з вами живемо в унікальній країні, де, переживши не одне покоління суперворов, ми все одно дихаємо, виживаємо і віримо в завтрашній день. Нам потрібен один рік, щоб повернути ситуацію в нормальне русло. Нам потрібен один день, щоб прийти до виборчих дільниць і вибрати не війну, а світ, вибрати стабільність, а не вбивство. Я вірю в нашу країну. Вірю, що ми виберемо тих, хто побудує в Україні "Швейцарію Східної Європи". І Україна стане світовим лідером. Україною будемо пишатися ми і наші діти!", – підсумував Рабінович.