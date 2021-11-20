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Рабінович: закон про деолігархізацію немає нічого спільного з реальною боротьбою з олігархами

Автор: Ілона Свиридова

Закон про деолігархізацію немає нічого спільного з дійсною боротьбою з олігархами. Він потрібен владі, щоб відвернути увагу від реальних і вельми серйозних проблем в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, співголови партії "опозиційна платформа - за життя" Вадима Рабіновича в ефірі "Україна 24".

"Сьогодні ми живемо видовищами. Перший раз, коли ми зрозуміли, що нашу країну заводять в економічний глухий кут і люди напружилися, влада тут же рішенням РНБО й особисто президента закрила три незалежні інформаційні телеканали ("112 Україна", NewsOne і ZIK, - ред.). Потім знайшли "олігарха" Віктора Медведчука, над яким вже пів року знущаються", - зауважив політик.

Разом з тим на думку Рабіновича, зараз владі потрібні вже нові олігархи.

"Кого вони призначать олігархами цього разу? Всіх, хто з ними не згоден, хто з ними (владою – ред.) не домовиться. Тобто, тепер всі, хто має понад 100 доларів в кишені й не домовиться з владою, в наступні шість місяців стане олігархом", - переконаний нардеп.

Нагадаємо, 23 вересня, Верховна рада України прийняла закон про створення реєстру олігархів і про позбавлення їх деяких прав. Законопроект №5599 президента Володимира Зеленського в цілому підтримали 279 депутатів.

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РабіновичЗакон про олігархів