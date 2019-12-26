Рабінович: Ситник розуміє, що справа проти мене не має підстав

Напередодні стало відомо про те, що Національне антикорупційне бюро України завело справу на народного депутата, співголову партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Рабіновича. Про це повідомив сам політик в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Політик упевнений, що "все це відбувається за вказівкою Сороса через активну боротьбу проти продажу української землі". За інформацією Рабіновича, справу порушено "за справді "корупційний злочин" - в 2015 році (як вони вважають) я знімав дачу і щось там недоплатив...". І тепер 42 детектива НАБУ, які працюють по справі, поставили на прослушку мобільні телефони, як політика, так і його сім'ї.

"Я ніколи не працював у державних установах, тому всі звинувачення на мою адресу зі словом "корупція" складно співвіднести, - заявив політик в ефірі телеканалу "112 Україна". - Те, що якісь люди робили запит 18 грудня, органи перевірять. Тому що всі звинувачення з часом вже сильно збігаються зі спробами нашої партії протидіяти владі у питанні продажу землі. Я пред'явив факти, що доводять судове свавілля".

Рабінович розповів і про те, що він вже мав розмову з головою НАБУ, і "пан Ситник, мені здається, зрозумів нашу позицію". "Виявляється, він взагалі не знав про цю всю ситуацію, тому запросить всі документи", - уточнив Рабінович.

"Мені цікава його реакція. Але, після нашої розмови у мене склалося враження, що він зрозумів: все, що відбувається - це маячня божевільного. Я йому зумів пояснити, як ця історія народилася в контексті продажу землі. Принаймні, я побачив людину, яка хоче слухати, і вважаю, що потрібно дати НАБУ можливість розібратися", - заявив народний депутат.

Разом з тим політик "дуже здивований тим, що НАБУ складом з 40 чоловік займаються недоплатою Рабіновичем за якусь дачу в 2015 році".

"Маячня якась! Я особисто переконався в тому, що зараз розберуться. Я вірю Ситнику, я вірю, що він про це нічого не знав. Впевнений і в тому, що він - грамотний юрист і зрозумів, що хтось із його підлеглих зайнявся трохи не тим. Будемо дивитися!" - сказав Вадим Рабінович.

Рабінович також повідомив, що він провів зустріч з партійцями. "Можу сказати одне: ми не дамо владі продати землю, навіть якщо вони порушать 4,5 тисячі кримінальних справ - за кількістю правок до закону про ринок землі". Ми будемо розглядати всі поправки, будемо йти по закону, земля України - не подарунок Соросу "під ялинку". А залякати нас не вийде!" - попередив він.

"І взагалі я думаю, що треба вставати і змінювати свою країну по серйозному - не балачками і розповідями дебільними, а міняти реально. Зустрінемо Новий рік і розберемося! Ганьба тим, хто користується правоохоронними органами і спасибі Ситнику за те, що повів себе адекватно", - резюмував Рабінович.