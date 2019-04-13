Рабінович: відразу після зміни влади ми почнемо будувати нову Україну

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що владу треба терміново міняти

Для відновлення України потрібно обов'язково змінити владу в країні. Про це заявив народний депутат України і голова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабінович в прямому ефірі телеканалу «112 Україна», повідомляє РБК-Україна.

«Ми не повинні вірити черговим обіцянкам кандидатов, оскільки система розраховує на те, що ми ще в ейфорії. Ось цього «дракона влади» після першого туру ще не добили, адже у нього не одна голова. Тому треба обов'язково йти на другий тур виборів і відірвати другу голову «дракона». Для виправлення України, для її відновлення це необхідно», – вважає парламентарій.

За його словами, президент країни повинен в першу чергу бути гарантом Конституції, чого зараз не відбувається.

«Гарантом Конституції може називатися президент, який стежить за виконанням Основного закону. У нас в Конституції закріплене безкоштовне медичне обслуговування. Але приїхала санітарка з Вірджинії і скасувала наш вищий закон. Президент встав на захист Конституції? Я такого не чув», – обурився народний депутат.

Політик вважає, що чинний президент не реагує на регулярні порушення Основного закону.

«За Конституцією керує країною більшість Верховної Ради, мінімум 226 осіб від провладних фракцій. Але більшості давно вже немає. Я подав папір спікеру Андрію Парубію з проханням надати мені список людей, хто нами править. Він мені відповідає – нема повноважень. Керівник парламенту не може дати народному депутату список коаліції. Як таке можливо? І президент не виступив проти такого нехтування Конституцією», – продовжив депутат.

Голова «Опозиційної платформи – За життя» упевнений, що за підсумками другого туру президентських виборів в Україні вдасться змінити корупційну владу.

«Нам всім потрібно йти на другий тур виборів і обезголовити «дракона». Обезголовимо «дракона» – і будемо будувати нормальну Україну. Наша політична сила запропонувала чіткі кроки, як вийти з кризи і побудувати у нас в країні «Швейцарію Східної Європи», – резюмував Рабінович.