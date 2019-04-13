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Рабинович: сразу после смены власти мы начнем строить новую Украину

Новости » Политика    13.04.2019 - 15:10
Рабинович: сразу после смены власти мы начнем строить новую Украину
Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович считает, что власть нужно срочно менять

Для оживления Украины нужно обязательно сменить власть в стране. Об этом заявил народный депутат Украины и глава политической партии «Оппозиционная платформа – За життя» Вадим Рабинович в прямом эфире телеканала «112 Украина», сообщает РБК-Украина.

«Мы не должны верить очередным обещаниям кандидатов, поскольку система рассчитывает на то, что мы еще в эйфории. Вот этого «дракона власти» после первого тура еще не добили, ведь у него не одна голова. Поэтому нужно обязательно идти на второй тур выборов и оторвать вторую голову «дракону». Для исправления Украины, для ее оживления это необходимо», – считает парламентарий. 

По его словам, президент страны должен в первую очередь быть гарантом Конституции, чего сейчас не происходит.

«Гарантом Конституции может называться президент, который следит за выполнением Основного закона. У нас в Конституции закреплено бесплатное медицинское обслуживание. Но приехала санитарка из Вирджинии и отменила наш высший закон. Президент встал на защиту Конституции? Я такого не слышал», – возмутился народный депутат.

Политик считает, что действующий президент не реагирует на регулярные нарушения Основного закона. 

«По Конституции управляет страной большинство Верховной Рады, минимум 226 человек от правящих фракций. Но большинства давно уже нет. Я подал бумагу спикеру Андрею Парубию с просьбой предоставить мне список людей, кто нами правит. Он мне отвечает – нет полномочий. Руководитель парламента не может дать народному депутату список коалиции. Как такое возможно? И президент не выступил против такого попирания Конституции», – продолжил депутат. 

Глава «Оппозиционной платформы – За життя» уверен, что по итогам второго тура президентских выборов в Украине удастся сменить коррупционную власть.

«Нам всем нужно идти на второй тур выборов и обезглавить «дракона». Обезглавим «дракона» – и будем строить нормальную Украину. Наша политическая сила предложила четкие шаги, как выйти из кризиса и построить у нас в стране «Швейцарию Восточной Европы», – резюмировал Рабинович.

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