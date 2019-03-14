Рабінович: у разі приходу до влади ми знизимо тарифи в перший же день

За словами Рабіновича, влада планує підвищити тарифи, використовуючи корупційну схему

В первый же день после прихода к власти "Оппозиционная платформа – За життя" снизит тарифы в три раза. Об этом заявил глава партии и народный депутат Украины Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Власть нам говорит, что мы "слезли с нефтяной иглы России", что мы больше в России газ не покупаем. И действительно – по всем документам газ Украина закупает в Швейцарии и Словакии. Но проблема в том, что в этих странах не добывается газ. То есть эта вороватая власть российский газ перекачивает через другие страны, добавляет безосновательно 100 долларов к цене, и украинцы это вынуждены оплачивать. Еще и объявляют это достижением революции и европейским газом", – заявил парламентарий.

По его словам, власть планирует, используя эту коррупционную схему, еще больше повысить тарифы.

"С 1 марта в стране тихо, без объявления войны подорожала на 24% электроэнергия. А с 1 мая, сразу после выборов, на 15% повысят тарифы на газ. Об этом уже договорились с МВФ. А следующее повышение запланировано на 1 ноября. Пока власть не уничтожит украинский народ космическими тарифами, то не успокоится", – продолжил политик.

Нардеп также считает, что из всех политических сил только "Оппозиционная платформа – За життя" предлагает конкретные шаги для снижения тарифов.

"Нам нужно поменять власть и спокойно жить с тарифами в разы меньше. Мы это сделаем сразу же. И уже предложили конкретные шаги, как это сделать. В первый же день после победы на выборах мы снизим тарифы в три раза", – добавил Рабинович.