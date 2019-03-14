Рабінович: у разі приходу до влади ми знизимо тарифи в перший же день

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, влада планує підвищити тарифи, використовуючи корупційну схему

У перший же день після приходу до влади "Опозиційна платформа – За життя" знизить тарифи в три рази. Про це заявив глава партії та народний депутат України Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Влада нам каже, що ми "злізли з нафтової голки Росії", що ми більше в Росії газ не купуємо. І дійсно – по всіх документах газ Україна купує в Швейцарії і Словаччини. Але проблема в тому, що в цих країнах не видобувається газ. Тобто ця злодійкувата влада російський газ перекачує через інші країни, додає безпідставно 100 доларів до ціни, і українці це змушені оплачувати. Ще й оголошують це досягненням революції та європейським газом", – заявив парламентарій.

За його словами, влада планує, використовуючи цю корупційну схему, ще більше підвищити тарифи.

"З 1 березня в країні тихо, без оголошення війни подорожчала на 24% електроенергія. А з 1 травня, відразу після виборів, на 15% підвищать тарифи на газ. Про це вже домовилися з МВФ. А наступне підвищення заплановано на 1 листопада. Поки влада не знищить український народ космічними тарифами, то не заспокоїться", – продовжив політик.

Нардеп також вважає, що з усіх політичних сил лише "Опозиційна платформа – За життя" пропонує конкретні кроки для зниження тарифів.

"Нам потрібно поміняти владу і спокійно жити з тарифами в рази меншими. Ми це зробимо. І вже запропонували конкретні кроки, як це зробити. В перший же день після перемоги на виборах ми знизимо тарифи в три рази", – додав Рабінович.