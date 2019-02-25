Рабінович: найстрашніша агітація проти України - це злидні, в яких живуть пенсіонери

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

За словами Рабіновича, в Пенсійному фонді наразі дефіцит коштів складає 164 млрд гривень

Коли українська молодь бачить, в якій злиднях живуть їхні бабусі і дідусі – це найстрашніша агітація проти України. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Коли молоді люди, що живуть в нашій країні, бачать своїх жебраків бабусь і дідусів – це найстрашніша агітація проти України. Коли людина, яка чесно пропрацювала все життя, не може вижити на пенсію – це вбивство майбутнього нашої країни. Влада кричить, що ми йдемо в Європу. Але Європа – це не гасла. Це коли пенсії тобі вистачає, щоб гідно жити. Це коли у тебе дороги без ям. Це коли рівень життя відповідає людському. І це не приходить тільки від того, що ми оголосили про свій європейський курс!", – зазначив парламентарій.

Він також додав, що у Пенсійному фонді України наразі дефіцит коштів складає 164 мільярди гривень. І ці гроші, на думку Рабіновича, просто були вкрадені.

"Гасло "Ми йдемо в Європу" не наповнює наш Пенсійний фонд. А в ньому, я нагадаю, є дірка в 164 млрд. Що таке "дірка" в Пенсійному фонді? У цієї "дірки" повинні бути прізвище, ім'я, по батькові та номер рахунку, на який гроші сперли. Є такі дані? Або ці гроші просто випарувалися? Ніякої дірки немає, влада просто вкрала ці гроші! У мене питання: чи може цей ось "МММ" нескінченно тривати?", - заявив нардеп.

За словами глави "Опозиційної платформи – За життя", з причини такого великого дефіциту в Пенсійному фонді протягом півроку в країні виникне глобальна проблема з виплатами пенсій.

"Я думаю, що у влади протягом 6-7 місяців взагалі постане питання про виплату пенсій. Навіть тих мізерних, які зараз є. Вони зараз під вибори будуть додавати трохи на пенсію, трохи на зарплати. Для чого вони це роблять? Та для того, щоб перемогти на виборах, а потім відбити всі ці витрати в наступні 5 років! Вони додадуть людям зараз 200 гривень, щоб потім відібрати 2 тисячі!", - підсумував Рабінович.