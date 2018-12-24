Рабінович: розвиток хай-тека, сільського господарства та банківській системи виведуть країну з кризи

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що влада не розвиває економіку України

Хай-тек, сільське господарство і банківська система повинні стати пріоритетами розвитку нашої країни. Про це народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович заявив у програмі "Велике інтерв'ю з великим політиком" на телеканалі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Україна в 1991 році посідала п'яте місце у світі по промисловому виробництву, а сьогодні – у другій сотні рейтингу. Ось підсумок правління цієї влади. Нагадаю, що в той час, 1991 року, Україна була однією з перших у суднобудуванні, машинобудуванні, космічній сфері. Але цих галузей у нас вже не існує. Можемо плакати і вкладати мільярди, але це не допоможе. Он завод останній суднобудівний держава продала за 110 мільйонів гривень! І про що тепер розмовляти з владою? Вони ж розповідали про глобальну приватизацію, яка принесе мільярди", – заявив парламентарій.

За його словами, державі потрібно розвивати ті сфери, які зараз популярні в усьому світі: хай-тек, сільське господарство, банківська галузь.

"Хай-теківскі фірми на Заході наповнені українськими хлопцями. Потрібно створювати кластери, хаби, розвивати цей напрямок. Робити упор на те, що розвивається. Я б, наприклад, зробив акцент на екологічно чистій продукції в сільському господарстві. Тому що на чистих продуктах схиблений весь світ. У нас чудова земля – давайте цим і займемося. Я би розвивав спокійно банківську систему, тому що у нас вигідне географічне положення між Сходом і Заходом", – вважає політик.

Народний депутат також висловив упевненість, що влада не розвиває економіку України.

"Є маса речей, де ми можемо отримати колосальну перевагу. А що робить влада? Назвіть хоч один напрямок, який вона розвиває? Куди вкладають гроші? Он "Южмаш" каструлі випускає. Я нещодавно послу однієї з європейських країн розповідав, що я вважаю європейським курсом. Це не тоді, коли з країни всі соки висмоктують. Європейський курс – це коли європейський рівень життя прийшов в Україну. А у нас європейським курсом називають обкрадання своєї країни", – підсумував Рабінович.