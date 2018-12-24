Рабинович: развитие хай-тека, сельского хозяйства и банковской системы выведут страну из кризиса

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)

Рабинович считает, что власть не развивает экономику Украины

Хай-тек, сельское хозяйство и банковская система должны стать приоритетами развития нашей страны. Об этом народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович заявил в программе "Большое интервью с большим политиком" на телеканале "112 Украина", сообщает РБК-Украина.

"Украина в 1991 году занимала пятое место в мире по промышленному производству, а сегодня – во второй сотне рейтинга. Вот итог правления этой власти. Напомню, что в то время, в 1991 году, Украина была одной из первых в кораблестроении, машиностроении, в космической сфере. Но этих отраслей у нас уже не существует. Можем плакать и вкладывать миллиарды, но это не поможет. Вон завод последний судостроительный государство продало за 110 миллионов гривен! И о чем теперь разговаривать с властью? Они же рассказывали о глобальной приватизации, которая принесет миллиарды", – заявил парламентарий.

По его словам, государству нужно развивать сферы, которые сейчас популярны во всем мире: хай-тек, сельское хозяйство, банковская отрасль.

"Хай-тековские фирмы на Западе наполнены украинскими ребятами. Нужно создавать кластеры, хабы, развивать это направление. Делать упор на то, что развивается. Я бы, например, сделал акцент на экологически чистой продукции в сельском хозяйстве. Потому что на чистых продуктах помешан весь мир. У нас чудесная земля – давайте этим займемся. Я бы развивал спокойно банковскую систему, потому что у нас выгодное географическое положение между Востоком и Западом", – считает политик.

Народный депутат также высказал уверенность, что власть не развивает экономику Украины.

"Есть масса вещей, где мы можем получить колоссальное преимущество. А что делает власть? Назовите хоть одно направление, которое она развивает? Куда вкладывают деньги? Вон "Южмаш" кастрюли выпускает. Я недавно послу одной из европейских стран рассказывал, что я считаю европейским курсом. Это не тогда, когда из страны все соки высасывают. Европейский курс – это когда европейский уровень жизни пришел в Украину. А у нас европейским курсом называют обворовывание своей страны", – подытожил Рабинович.