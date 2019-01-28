ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рабінович розповів, з чим "Опозиційна платформа – За життя" йде на вибори

Новини » Вибори 2019    28.01.2019 - 13:55
Рабінович розповів, з чим "Опозиційна платформа – За життя" йде на вибори
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович анонсував з'їзд "Опозиційної платформи – За життя"

У вівторок, 29 січня, відбудеться з'їзд "Опозиційної платформи – За життя", на якому дана політсила заявить про свою участь у майбутніх виборах, і про ті завдання, вирішити які вона має намір після перемоги. Про це в ефірі на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат, засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"У нас буде великий з'їзд. У нас буде дійсно справжній звіт перед людьми. Ми хочемо послухати, ми хочемо розповісти про те, що ми напрацювали", – заявив політик.

За його словами, люди повинні обрати, за який сценарій майбутнього країни вони будуть голосувати. Парламентарій додав, що "Опозиційна платформа – За життя" йде на вибори з однієї простої причини: тому що в країні потрібно встановити негайний і остаточний мир, "якого крім його партії ніхто не може домогтися".

"Нам потрібно встановити мир, почати нормальні економічні відносини між державою і людиною, а крім нас, на жаль, ніхто цього зробити не може. Тому я хочу сказати так: ми не кращі, так, але абсолютно ідеальні в даній ситуації. Краще нас нікого на даний момент немає", – констатував Рабінович.

Нагадаємо, раніше лідер Опозиційної платформи – За життя" заявив, що представники нинішньої влади готуються фальсифікувати вибори, тому український народ повинен зробити не тільки правильний вибір, але й зуміти захистити свій голос.

"Українцям потрібно визначитися, чи хочуть вони жити в успішній, процвітаючій країні або хочуть жити в розрусі. Я не вірю, що народ знову готовий проголосувати за владу, яка руйнує основи державності і заганяє пересічного українця у злидні. Я впевнений у перемозі нашої команди. Але, незважаючи на це, ми повинні вміти захистити свій результат, і сподіваємося на допомогу всіх небайдужих до долі своєї країни громадян", – підсумував парламентарій.

Рабінович: на виборах треба голосувати "за життя, мир і економічне процвітання"
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Рабінович
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся