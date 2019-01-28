Рабінович розповів, з чим "Опозиційна платформа – За життя" йде на вибори

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович анонсував з'їзд "Опозиційної платформи – За життя"

У вівторок, 29 січня, відбудеться з'їзд "Опозиційної платформи – За життя", на якому дана політсила заявить про свою участь у майбутніх виборах, і про ті завдання, вирішити які вона має намір після перемоги. Про це в ефірі на телеканалі "Інтер" заявив народний депутат, засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"У нас буде великий з'їзд. У нас буде дійсно справжній звіт перед людьми. Ми хочемо послухати, ми хочемо розповісти про те, що ми напрацювали", – заявив політик.

За його словами, люди повинні обрати, за який сценарій майбутнього країни вони будуть голосувати. Парламентарій додав, що "Опозиційна платформа – За життя" йде на вибори з однієї простої причини: тому що в країні потрібно встановити негайний і остаточний мир, "якого крім його партії ніхто не може домогтися".

"Нам потрібно встановити мир, почати нормальні економічні відносини між державою і людиною, а крім нас, на жаль, ніхто цього зробити не може. Тому я хочу сказати так: ми не кращі, так, але абсолютно ідеальні в даній ситуації. Краще нас нікого на даний момент немає", – констатував Рабінович.

Нагадаємо, раніше лідер Опозиційної платформи – За життя" заявив, що представники нинішньої влади готуються фальсифікувати вибори, тому український народ повинен зробити не тільки правильний вибір, але й зуміти захистити свій голос.

"Українцям потрібно визначитися, чи хочуть вони жити в успішній, процвітаючій країні або хочуть жити в розрусі. Я не вірю, що народ знову готовий проголосувати за владу, яка руйнує основи державності і заганяє пересічного українця у злидні. Я впевнений у перемозі нашої команди. Але, незважаючи на це, ми повинні вміти захистити свій результат, і сподіваємося на допомогу всіх небайдужих до долі своєї країни громадян", – підсумував парламентарій.