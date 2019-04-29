Рабінович: Раду не зможуть розпустити, оскільки буде величезний опір влади

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба нардепа)

Рабінович вважає неможливою відставку Парубія

Верховну раду не зможуть достроково розпустити, оскільки щодо цього процесу буде серйозне протистояння з боку провладних нардепів. Таку заяву в ефірі телеканалу "112 Україна" зробив народний депутат і голова політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я думаю, що відставка Парубія (спікер Верховної ради Андрій Парубій, - ред.) неможлива. Ви ще не уявляєте, який буде опір всьому цьому. Вони будуть до останнього триматися за свої крісла. Ніхто нічого не розпустить. Цьому процесу буде чинитися опір влади", - заявив парламентарій.

Він також додав, що законопроект, що обмежує повноваження президента України, який запропонували депутати від партії "Самопоміч", є спробою здійснити державний переворот.

"Закон, який подала "Самопоміч", робить президента "ручною мавпочкою". Я давно говорив, що нам потрібно визначитися, яка у нас республіка - президентська чи парламентська. Але робити це сьогодні, зараз, не порадившись з народом... Я вважаю, що це спроба державного перевороту. І всі це розуміють", - вважає нардеп.

За словами глави "Опозиційної платформи - За життя", так як дострокових виборів в Раду не буде, зараз необхідно посилено готуватися до чергових виборів, які відбудуться вже цієї осені.

"Сьогодні потрібно готуватися лише до парламентських виборів, тому що тільки парламент може змінити ситуацію в країні, президент її не змінює. Ми на президентських виборах проголосували серцем, голосували проти зухвалого знущання, а на парламентських виборах треба голосувати головою, голосувати за мир, за низькі тарифи і нормальну економіку. До всього цього ми прийдемо. Я з великим оптимізмом дивлюся на наступні вибори", - підсумував Рабінович.