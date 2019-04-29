Рабинович: Раду не смогут распустить, поскольку будет громадное сопротивление власти

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба нардепа)

Рабинович считает невозможной отставку Парубия

Верховную раду не смогут досрочно распустить, поскольку этому процессу будет серьезное противостояние со стороны провластных нардепов. Такое заявление в эфире телеканала "112 Украина" сделал народный депутат и глава политической партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Я думаю, что отставка Парубия (спикер Верховной рады Андрей Парубий, - ред.) невозможна. Вы еще не представляете, какое будет сопротивление всему этому. Они будут до последнего держаться за свои кресла. Никто ничего не распустит. Этому процессу будет оказано сопротивление власти", - заявил парламентарий.

Он также добавил, что законопроект, ограничивающий полномочия президента Украины, который предложили депутаты от партии "Самопомич", является попыткой совершить государственный переворот.

"Закон, который подала "Самопомич", делает президента "ручной обезьянкой". Я давно говорил, что нам нужно определиться, какая у нас республика - президентская или парламентская. Но делать это сегодня, сейчас, не посоветовавшись с народом... Я считаю, что это попытка государственного переворота. И все это понимают", - считает нардеп.

По словам главы "Оппозиционной платформы - За життя", так как досрочных выборов в Раду не будет, сейчас необходимо усиленно готовиться к очередным выборам, которые состоятся уже этой осенью.

"Сегодня нужно готовиться только к парламентским выборам, потому что только парламент может изменить ситуацию в стране, президент ее не меняет. Мы на президентских выборах проголосовали сердцем, голосовали против наглого издевательства, а на парламентских выборах нужно голосовать головой, голосовать за мир, за низкие тарифы и нормальную экономику. Ко всему этому мы придем. Я с большим оптимизмом смотрю на следующие выборы", - подытожил Рабинович.