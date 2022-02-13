Рабінович закликає створити вільну митну зону в одеському порту

Народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович вважає, що місто Одеса може дати поштовх для розвитку всій країні. для цього необхідно створити вільну митну зону в порту.

"Я говорив з попередньою владою, Я вже і з цією владою говорив на предмет того, що єдиний порятунок для України - це на прикладі Одеси зробити порто-франко ("вільний порт", історична назва вільних митних зон у портах, - ред.) і показати процвітаючий регіон, який дасть поштовх всій країні. Упевнений, що це дуже правильний вихід, що немає іншої точки на карті України, який може стати локомотивом для підняття нашої країни", - заявив Рабінович.

Ще одним важливим моментом для Одеси Рабінович вважає зміну керівництва міста.

"Як тільки політик засидівся при владі, він відразу обростає зв'язками, акумулює кошти, вибудовує "потоки". А як тільки його з посади знімають, все це зникає! Тому зміна політиків - корисно для міста, для країни і всіх нас", - резюмував Рабінович.