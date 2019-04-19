Рабінович закликав на виборах в Раду голосувати за мир, стабільність і тарифи

Восени, на парламентських виборах, люди повинні уважно прочитати програми партій і проголосувати за тих, хто забезпечить мир, стабільність і нормальні тарифи. Про це заявив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Ми повинні підготувати країну до осінніх виборів. Без істерик, без криків. Підіб'ємо підсумок цього правлінню і будемо будувати плани на майбутнє. І я хочу вам нагадати, що 21 квітня ми з вами обираємо між "минулим" і "іншим". А ось ціни на комуналку і тарифи будемо "вибирати" восени. Зараз голосуємо серцем, а вже восени спокійно вчитуємося в програми, дивимося, хто принесе нам мир, економічну стабільність і поверне нормальні ціни на комунальні послуги, за того і голосуємо", – заявив парламентарій.

РабІнович також висловився проти розпуску парламенту відразу після другого туру президентських виборів. На його думку, поки новий президент вступає на посаду, Рада повинна використати цей час, щоб прийняти ряд важливих законопроектів.

"Я думаю, що саме зараз розпускати парламент не потрібно. Якщо його розпустити, то нічого не зміниться. Нехай зараз новий президент протягом півроку покаже себе і заявить, що він думає з тих чи інших питань. А ми, як парламент, повернемо за цей час владу закону і Конституції. Приймемо закон про тимчасові слідчі комісії, ухвалимо закон про імпічмент президента, закон про відповідальність суддів та багато іншого, що парламент зобов'язаний був зробити за останні 4,5 року, замість того, щоб співати гімни. Ось це ми повинні робити сьогодні, а не розпускатися!", – впевнений політик.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також додав, що необхідно повернутися до положень Конституції, за яким у президента немає можливості впливати на економічний розвиток країни.

"У нас за Конституцією – парламентсько-президентська республіка. Якщо б ми це пам'ятали і жили за Конституцією, нас взагалі мало б хвилювали президентські вибори, оскільки президент ніякого відношення ні до банків, ні до економіки не повинен мати", – підсумував Рабінович.