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Рабінович закликав припинити сваритися і почати будувати успішну країну

Новини » Політика    02.04.2019 - 13:59
Рабінович закликав припинити сваритися і почати будувати успішну країну
Фото: Вадим Рабінович (facebook.com/vadymrabinovych)

Рабінович вибачився за поразку Бойка на президентських виборах

Голова партії "Опозиційна платформа - За життя", народний депутат Вадим Рабінович закликав припинити сваритися і почати будувати успішну країну. Про це він заявив в ефірі програми "Епіцентр" на телеканалі NewsOne, передає РБК-Україна.

"Давайте припинимо цю всеукраїнську гризню, давайте сядемо, полагодимо країну, організуємо нормальну владу. А хто хороший, хто поганий - потім люди розберуться. Зараз же український народ свій вибір зробив, а ми повинні його поважати", - заявив парламентарій.

Він також вибачився перед виборцями за поразку кандидата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрія Бойка на президентських виборах. І додав, що в політсилі врахували помилки попередньої виборчої кампанії і вже готуються до перемоги в парламентських перегонах.

"Я хочу вибачитися перед нашими виборцями за те, що ми не змогли перемогти на цих виборах. За те, що кандидат, якого ми підтримали, не прийшов першим. Тому що в президентських виборах ставка тільки на перемогу, все інше - це участь. На парламентських такого не буде. На парламентських виборах ми врахуємо все, що відбувалося, врахуємо всі помилки, неправильні трактування питань. Ми підемо тільки до перемоги. І я впевнений, що на парламентських виборах ми будемо першими. Посміхаємося, йдемо вперед - і все буде добре", - зазначив політик.

Раніше глава "Опозиційної платформи - За життя" закликав всі дійсно опозиційні політичні сили відкинути всі протиріччя і об'єднатися.

"Ми побачили розлад у таборі опозиції, який призвів до того, що при владі залишаються ті, хто підтримує МВФ. Я пропоную від імені українців, які за нас голосують, прошу людей, які нас розколюють - давайте разом сядемо і все обговоримо. Давайте на парламентських виборах повернемо собі і своєму виборцю перемогу", - підсумував Рабінович.

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