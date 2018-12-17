Рабінович закликав відправити Супрун у відставку і заступився за кардіохірурга Тодурова

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вимагає негайної відставки Супрун

Народний депутат і лідер Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович зажадав негайної відставки тимчасово виконуючого обов'язки міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і підтримав кардіохірурга Бориса Тодурова. Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook.

"Так звана виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Супрун, яка незаконно займає свою посаду, продовжує знищувати українську медицину та її знакових людей, кращих фахівців охорони здоров'я. Всю Україну обурила її недавня підтримка провокації радикалів проти флагмана української кардіохірургії Інституту серця і очолює цю установу хірурга Бориса Тодурова", - написав Рабінович.

Депутат додав, що він особисто і вся його політична сила висловлюють всебічну підтримку Тодурову і колективу Інституту серця.

"Ми підтримуємо кандидатуру цього видатного українського хірурга на майбутніх виборах, керівника унікального інституту. Ми вимагаємо негайної відставки незаконно займає свою посаду і плюющей на українські закони Уляни Супрун", - заявив політик.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" зазначив, що готує позов до суду з вимогою не лише відставки тимчасово виконуючою обов'язки глави МОЗ, але й розслідування її діяльності на посту.

"Ми зможемо відстояти видатного українського хірурга Бориса Тодурова, ми зможемо прибрати сосущую кров з української медицини, яка нищить її і всіх громадян країни Уляну Супрун!", - заявив Рабінович.

У минулу п'ятницю представники праворадикальної організації С14 увірвалися в Інститут серця, погрожували персоналу установи та його керівнику Борису Тодурову. Поліція затримала чотирьох учасників провокації, у яких було виявлено холодна зброя, газові балончики і бойові патрони. В.о. міністра Супрун підтримала дії радикалів на своїй сторінці в Facebook, заявивши, що в інституті проходив "захід з навчання протидії активістам", організований Борисом Тодуровим.