Рабинович призвал отправить Супрун в отставку и заступился за кардиохирурга Тодурова

Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба Вадима Рабиновича)

Рабинович потребовал немедленной отставки Супрун

Народный депутат и лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович потребовал немедленной отставки временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун и поддержал кардиохирурга Бориса Тодурова. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Так называемая исполняющая обязанности министра здравоохранения Супрун, которая незаконно занимает свою должность, продолжает уничтожать украинскую медицину и ее знаковых людей, лучших специалистов здравоохранения. Всю Украину возмутила ее недавняя поддержка провокации радикалов против флагмана украинской кардиохирургии – Института сердца и возглавляющего это учреждение хирурга Бориса Тодурова", - написал Рабинович.

Депутат добавил, что он лично и вся его политическая сила выражают всестороннюю поддержку Тодурову и коллективу Института сердца.

"Мы поддерживаем кандидатуру этого выдающегося украинского хирурга на предстоящих выборах, руководителя уникального института. Мы требуем немедленной отставки незаконно занимающей свою должность и плюющей на украинские законы Уляны Супрун", - заявил политик.

Лидер "Оппозиционной платформы – За життя" отметил, что готовит иск в суд с требованием не только отставки временно исполняющей обязанности главы Минздрава, но и расследования ее деятельности на посту.

"Мы сможем отстоять выдающегося украинского хирурга Бориса Тодурова, мы сможем убрать сосущую кровь из украинской медицины, уничтожающую ее и всех граждан страны Ульяну Супрун!", - заявил Рабинович.

В минувшую пятницу представители праворадикальной организации С14 ворвались в Институт сердца, угрожали персоналу учреждения и его руководителю Борису Тодурову. Полиция задержала четырех участников провокации, у которых было обнаружено холодное оружие, газовые баллончики и боевые патроны. И. о. министра Супрун поддержала действия радикалов на своей странице в Facebook, заявив, что в институте проходило "мероприятие по обучению противодействию активистам", организованное Борисом Тодуровым.