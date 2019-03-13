Рабінович закликав не допустити підвищення тарифів на газ

Рабінович назвав кроки, які, на його думку, допоможуть знизити тарифи

Народный депутат, глава партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович призвал не допустить повышения тарифов на газ. Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne, сообщает РБК-Украина.

"Вы знаете, какой последний меморандум власть подписала с МВФ? Во-первых, это еще два повышения цены на газ – в мае и в январе. Во-вторых – это снятие моратория на продажу земли. Но если они посмеют даже поставить в повестку дня Верховной рады вопрос о продаже земли, я всех сторонников нашей партии выведу на улицы. Вы прекрасно знаете, что эта коррупционная банда тут же скупит всю землю Украины вместе с иностранными товарищами, и украинцу некуда будет даже ступить. Нельзя этого допустить!", – заявил политик.

Он также отметил, что заставлять украинцев платить европейскую цену за газ можно только после того, как они начнут получать европейскую зарплату.

"Нагло глядя нам в глаза, они говорят, что украинцы платят чуть меньше мировых цен на газ. Но ведь в Европе человек получает 2,5 тысячи евро зарплату и, конечно, он может заплатить 300 евро за коммуналку. А нам предлагают получать сто долларов и столько же отдавать за коммунальные услуги? Сегодня 90% украинских семей работают только для того, чтобы оплатить свое существование – еду и коммуналку", – подчеркнул народный депутат.

Он также назвал конкретные шаги, благодаря которым, по мнению нардепа, можно оперативно снизить тарифы в Украине.

"Когда я вижу плакаты "снижу цену на газ в четыре раза", то у меня к этому герою вопрос – как ты собираешься это сделать? А я говорю, как это сделать. Украина добывает примерно 15 млрд кубов украинского газа. Этого хватит всем украинцам вместе с бюджетными организациями. Нужно взять украинский газ и отдать по себестоимости населению. Это снизит тарифы за один час в три раза. А наша власть берет украинский газ и продает его нам же по ценам западного газа. По документам мы газ покупаем в Швейцарии, а уголь – в Беларуси. Хотя там ни газ, ни уголь не добывается. Все везут из России, из "ЛДНР". Вот такая коррупционная схема", – заключил Рабинович.