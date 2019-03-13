Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович назвав кроки, які, на його думку, допоможуть знизити тарифи

Народний депутат, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович закликав не допустити підвищення тарифів на газ. Про це він сказав в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Ви знаєте, який останній влада підписала меморандум з МВФ? По-перше, це ще два підвищення ціни на газ – у травні і в січні. По-друге – це зняття мораторію на продаж землі. Але якщо вони наважаться навіть поставити до порядку денного Верховної ради питання про продаж землі, я всіх прихильників нашої партії виведу на вулиці. Ви прекрасно знаєте, що ця корупційна банда тут же скупить всю землю України разом з іноземними товаришами, і українцеві нікуди буде навіть ступити. Не можна цього допустити!", – заявив політик.

Він також зазначив, що змушувати українців платити європейську ціну за газ можна лише після того, як вони почнуть отримувати європейську зарплату.

"Нахабно дивлячись нам в очі, вони говорять, що українці платять трохи менше світових цін на газ. Але ж у Європі людина отримує 2,5 тисячі євро зарплату і, звичайно, він може заплатити 300 євро за комуналку. А нам пропонують отримувати сто доларів і стільки ж віддавати за комунальні послуги? Сьогодні 90% українських сімей працюють тільки для того, щоб оплатити своє існування – їжу і комуналку", – підкреслив народний депутат.

Він також назвав конкретні кроки, завдяки яким, на думку нардепа, можна оперативно знизити тарифи в Україні.

"Коли я бачу плакати "знижу ціну на газ в чотири рази", то у мене до цього героя питання – як ти збираєшся це зробити? А я кажу, як це зробити. Україна видобуває приблизно 15 млрд кубів українського газу. Цього вистачить всім українцям разом з бюджетними організаціями. Потрібно взяти український газ і віддати по собівартості населенню. Це знизить тарифи за одну годину в три рази. А наша влада бере український газ і продає його нам за цінами західного газу. За документами газ ми купуємо в Швейцарії, а вугілля – в Білорусі. Хоча там ні газ, ні вугілля не видобувається. Все везуть з Росії, з "ЛДНР". Ось така корупційна схема", – підсумував Рабінович.