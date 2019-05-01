Рабінович запросив в партію мерів великих міст для перемоги на виборах

Партія "Опозиційна платформа - За життя" готова об'єднати зусилля з усіма представниками місцевої влади, для яких інтереси громади вище власних, і тому запрошує в свої ряди мерів Харкова та Одеси - Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова, а також інших відповідальних керівників. Таку заяву зробив народний депутат України та голова зазначеної політсили Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Наша політична сила має намір перемогти восени на парламентських виборах, і для цього необхідно під нашим прапором збирати всіх однодумців. Подобається комусь чи ні, але об'єднання з ким-небудь завжди передбачає компроміс - і про це всім треба пам'ятати. Наприклад, об'єднуючись з групою Юрія Бойка, я чітко розумів, що не всі його соратники мені близькі по духу. Але моїм виборцям все одно, хто з політиків мені подобається - виборці хочуть, щоб ми консолідувалися і перемагали тих, хто вбиває нашу країну", - заявив Рабінович.

Він переконаний, що для всіх відповідальних політиків, які прийшли до влади, завдання номер один сьогодні - встановлення миру, пониження "драконівських тарифів", скасування "згубних реформ" та законів, прийнятих за останні 5 років.

Голова партії "Опозиційна платформа - За життя" оголосив про свій твердий намір запропонувати керівникам найбільших українських міст співпрацю на парламентських виборах.

"У списку нашої партії я хочу бачити і мерів великих міст - Кернеса, Труханова, Мамая (екс-мер Полтави Олександр Мамай, - ред.), а також інших відповідальних керівників, які трудяться на благо городян. Мені часто кажуть, що і Кернес, і Труханов на виборах робили заяви на підтримку Порошенка. А я відповідаю: "Правильно зробили, тому що в нашій системі координат конфронтація з центральною владою загрожує наслідками для харків'ян і одеситів". Інтереси міста для Кернеса і Труханова стоять вище власних. І це правильно! А ось тепер вони повинні йти у владу, щоб ламати цю систему. Я також буду запрошувати в нашу команду професіоналів, яких вищезазначені мери будуть мені рекомендувати", - пообіцяв народний депутат.

У цьому контексті він прокоментував заяву прем'єр-міністра про створення ним нової політичної сили, яку Володимир Гройсман має намір очолити для походу на вибори у Верховну раду.

"Гройсман вже заявив, що створює нову партію, в яку візьме "людей з хорошою репутацією" і піде з нею в парламент. Але це ж ті, хто вбивав країну, призначав величезні тарифи, знищував гривню, обкрадав армію, не добудував "шовковий шлях" і "гіперлуп"! Цим "чистим" політикам потрібно спочатку відсидіти за стару владу і за те, що вони накоїли, а вже потім йти в нову владу!", - резюмував Рабінович.