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Рабінович: президент повинен в першу чергу захищати інтереси українців

Новини » Політика    05.04.2019 - 11:40
Рабінович: президент повинен в першу чергу захищати інтереси українців
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович впевнений, що нам потрібно бути прагматичними

Народний депутат Вадим Рабінович, голова партії "Опозиційна платформа – За життя" вважає, що український президент повинен стояти на захисті прав та інтересів українців. Про це парламентарій заявив в ефірі телеканалу NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Ми з вами знаходимося між Сходом і Заходом, і повинні, примирившись з усіма, стати тим Клондайком, де вони будуть зберігати гроші. Нам потрібно один раз в житті стати розумними і прагматичними – наша дружба повинна залежати від кишені українців", – заявив народний депутат.

Політик вважає, що в прагматичності немає нічого поганого, у приклад він навів канцлера Німеччини Ангелу Меркель.

"Нічого в цьому поганого немає – Меркель підтримує Україну, але як тільки справа стосується "Північного потоку" і десяти євро з кишені німця, вона насмерть за німців. Це правильно!", – пояснив парламентарій.

Народний депутат упевнений, що в даний час президент України займається захистом своїх інтересів, а не інтересів українців.

"Український президент повинен захищати українців, а не думати про те, як підлизатися до тих або до інших. Закони повинні захищати українців, а не закривати нам шлях на Схід чи Захід. Торгувати ми повинні з усіма, хто купує і вигідно нам продає", – підсумував Рабінович.

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