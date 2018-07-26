Рабінович представив програму виходу країни з кризи

Рабинович назвав свою програму "Українська мрія"

Народний депутат України, лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович представив покрокову програму виходу країни з економічної кризи. Презентація програми, яку сам Рабінович назвав "Українська мрія", відбулася в ефірі спеціального випуску ток-шоу "Український формат" на телеканалі NewsOne.

"Для того, щоб будувати країну, треба мати чіткий план. З моменту підстави нашої партії ми говорили, що основою для процвітання країни має стати побудова нейтральної незалежної позаблокової України за типом "Швейцарії Східної Європи". У нас є колосальна територіальна перевага, ми можемо стати базисом для переговорів між Європою і Азією. Треба вишукувати, що сильне у нас, і не займатися тим, що нам не потрібно. Тому протягом трьох місяців після перемоги партії на виборах ми проведемо непорушний референдум по 10 основних питань, зокрема: тип країни, територіальний устрій і так далі", – розповів політик.

За його словами, для виходу з кризи треба забути "економіку комунізму" і будувати нову відкриту економіку, яка буде спиратися на три кити: банківську систему, хай-тек і сільське господарство.

"Нам треба зняти оподаткування з середнього та малого бізнесу, організувати в Україні кластери і хаби для залучення молоді та створити національний земельний банк для розвитку сільського господарства", – повідомив народний депутат.

Говорячи про припинення війни на Донбасі, парламентарій зазначив, що для відновлення миру Україні потрібні прямі переговори з усіма сторонами конфлікту.

Крім того, Рабінович розповів про кроки, які допоможуть в лічені дні викорінити корупцію. Це, зокрема, заборона на роботу з офшорами, виборність суддів, обмеження перебування народного депутата в парламенті однієї каденцією, повернення в держвласність стратегічно важливих галузей, зокрема, нафто - і газовидобутку та розподілу.

Розповідаючи про проведені урядом реформи, лідер "За життя" підкреслив, що після перемоги партії на виборах вони будуть беззастережно скасовані, так як наносять лише шкоду Україні і людям, "фактично знищуючи народ".

Також, за словами Рабіновича, відродження економіки України має розпочатися зі створення вільних економічних зон в найбільших прикордонних містах України, зокрема в Одесі, Львові та Харкові.

"Один з пунктів програми партії "За життя" – зробити Одесу "європейським вікном" України. Ми пропонуємо зробити особливий акцент на розвитку бізнесу в Одесі, на пільги і преференції, на створення у місті вільної економічної зони "Порто-франко". Я подав законопроект про вільної економічної зоні в Одесі. Вважаю, що вільні зони потрібно створювати і для Львова, і для міста, і для інших прикордонних міст, адже це чудовий механізм для поштовху економіки", – констатував народний депутат.

Політик додав, що більш детальна інформація з конкретними цифрами покрокового здійснення програми буде представлена на початку року на економічному форумі з провідними світовими експертами, який проведе партія "За життя".

Поки ж шляхом багатоденного голосування на каналі NewsOne глядачі визначили по п'яти основних напрямках тих кращих менеджерів, яких партія "За життя" мала взяти в список і яким доручить виправити кризову ситуацію в політиці та економіці.

В команду "За життя", на думку глядачів, повинні бути запрошені: Віктор Медведчук (світ і відносини з країнами СНД), Віктор Суслов (економіка), Віталій Шабунін (боротьба з корупцією), Євген Педаченко (медреформа), Валентин Наливайченко (зовнішня політика).

Тут же, в ході програми, Рабінович запросив їх у партію, а також попросив глядачів підтримати ще одну кандидатуру "для зшивання країни" – українського політв'язня Миколу Карпюка, якого Вадим Рабинович відвідував у Володимирському централі (Росія) і якого зобов'язався звільнити звідти.

"Якщо ми не зшиємо країну, якщо не зберемо в одному човні різних синів України, не ділячи їх на "бандерівців" і "москалів", не роблячи різницю між "восточниками" і "західниками", як мріяв про це великий В'ячеслав Чорновіл, – ми не досягнемо миру. А без миру не буде ніякої економіки, ми як і раніше будемо жертвами злодійкуватих менеджерів, а нам треба будувати велику і сильну Україну", Швейцарію Східної Європи"! Я прочитав у стародавній книзі: бог допомагає людині, коли чоловік сам все робить для перемоги. Давайте все зробимо для нашої спільної перемоги – і нехай бог допомагає Україні!", – резюмував Рабинович.