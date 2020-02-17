Рабінович запропонував відправити делегацію Ради на парад до Москви 9 травня

Народний депутат та співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович пропонує Верховній Раді сформувати делегацію для участі у травневому параді в Москві з нагоди 75-річчя перемоги у Другій світовій війні. Про це Рабінович заявив на погоджувальній раді парламенту в понеділок, 17 лютого, передає РБК-Україна.

"Наближається велика дата – 75-річчя перемоги над фашизмом. Я переконаний, що парламенту необхідно сформувати парламентську делегацію на участь у параді перемоги в Москві. Наші батьки і діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. Тому в день 75-річчя перемоги ми повинні стояти поруч", - заявив Рабінович.

У свою чергу, нардеп з "Європейської солідарності" Ірина Геращенко назвала цю пропозицію "ганьбою", а потім попросила спікера зупиняти такі речі. У відповідь Рабинович сказав їй, що відсутністю делегації на параді - "ми викреслюємо себе зі списку переможців у цій війні".

"Парад Перемоги в Москві ознаменує єдність тих, хто переміг фашизм. А нам намагаються сказати, що ми повинні стояти поруч з тими, хто сидів у "схронах". Вони кажуть, що ми не повинні брати участь у святкових заходах, присвячених Перемозі. Це означає, що ми викреслюємо себе зі списку переможців у цій війні. Це означає, що мільйони людей, які поховані на нашій землі, загинули ні за що. Ніколи цього не буде! Ні за примхою Порошенко, ні з-за чергової зміни курсу", - зазначив Рабінович.

На його думку, присутність делегації України на параді в Москві - данина пам'яті тим, хто загинув за свою країну, і підтвердження того, що фашизм – це зло. Крім того, політик додав, що "якщо влада не поїде напарад перемоги - ми самі це зробимо, чого б це не коштувало".

Нагадаємо, в Україні з 2015 року 8 травня вшановують як День пам'яті і примирення на честь всіх жертв Другої світової війни, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.