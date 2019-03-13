Рабінович пропонує перейти до виборності суддів за прикладом США

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

У людей було право самостійно обирати суддів на місцях, заявив він

Україні необхідно перейти до системи, при якій люди в областях, містах і селах будуть самі обирати суддів. Про це заявив народний депутат і голова "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Одна з найбільш згубних систем в Україні – судова. Всі чудово знають, що якщо в країні немає нормального суду, якщо людина не може захистити свій будинок, свою булочну, свій маленький бізнес, то тут не буде нічого хорошого. На мою думку, нинішніх суддів вже нічого не виправить, тому ми пропонуємо перейти до їх виборності зверху до низу, як це було і є в Сполучених Штатах Америки", – заявив парламентарій.

На його думку, необхідно, щоб у людей було право самостійно обирати суддів у тих місцях, де вони живуть. Крім того, додав політик, у людей має бути право також і відкликати суддю, якщо він приймає несправедливі рішення.

"Кожна область, кожне місто, кожне село вибирають собі суддів. Їм допомагають професійні юристи, які безпосередньо працюють із законами. І найголовніше, що люди мають право відкликання цього судді, якщо він виносить неправомірні рішення", – підкреслив нардеп.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також додав, що Україна – єдина країна, якій посол США "вказує", кого призначати або знімати з посад у судовій системі.

"Посол Сполучених Штатів дала команду нашого уряду прибрати антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Я не пам'ятаю жодного такого випадку, щоб посол іншої країни говорив, кого прибрати, а кого залишити! Так себе ведуть тільки з якимись колоніями! І це вже не в перший раз. Минулого разу колишній віце-президент США Джо Байден наказав прибрати екс-генпрокурора Віктора Шокіна. Тепер їм Холодницький не такий. Нас просто роблять клоунами. Нас роблять клоунами і американці, і наша місцева влада, яка беззаперечно у всьому їм підкоряється!", – підсумував Рабінович.