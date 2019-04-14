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Рабінович: потрібно формувати уряд за принципом професіоналізму, а не партійних квот

Новини » Політика    14.04.2019 - 14:11
Рабінович: потрібно формувати уряд за принципом професіоналізму, а не партійних квот
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Для перемоги над корупцією в Україні необхідно викорінити політичне "кумівство", впевнений Рабінович

В Україні необхідно сформувати професійний уряд, який не буде пов'язаний з політичними партіями. Таку думку висловив народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Потрібно поставити крапку в практиці розподілу місць в уряді за квотами партій, що сформували коаліцію у Верховній раді. Нам необхідний Кабмін, в якому парламентарії не будуть розподіляти портфелі за квотами. Ми за професійний уряд, який не має зв'язку з партіями", – заявив політик.

Парламентарій також підкреслив, що для перемоги над корупцією в Україні необхідно викорінити політичне "кумівство".

"Не можуть генеральний прокурор, глава МВС та голова СБУ призначатися правлячою коаліцією. Вона хай формує фінансовий блок Кабміну. І, наприклад, якщо ми поставимо мене керувати грошима, а мого кума – мене перевіряти, то що це буде?", – поставив риторичне запитання голова партії "Опозиційна платформа – За життя".

Народний депутат зазначив, що вже підготував законопроект, який допоможе сформувати в Україні професійний уряд.

"Я подав простий законопроект, дуже важливий в умовах нашої країни. Згідно з ним, політсила, яка перемогла, прокладає економічний курс і призначає уряд, а та, що програла – формує перевіряючі силові структури. Це буде правильно, адже залишаючи наодинці сир і мишей, як це відбувається зараз, ми заздалегідь знаємо результат", – підсумував Рабінович.

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