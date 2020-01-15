Рабінович про підвищення зарплат чиновникам: в бідній країні - це несправедливо

Зарплата громадянина США, який керує "Укрпоштою", в два рази вище зарплати президента США, що вкрай несправедливо. Про це заявив народний депутат України, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович в кулуарах парламенту інформацію, коментуючи сітацію про масове підвищення зарплат чиновникам вищої ланки, а також парламентаріям.

Політика обурюють дії нинішньої влади, яка, на його думку, навіть "перевершила" своїх попередників.

"Країну продають, людей - в рабство і на органи, а собі - премії і мільйонні зарплати!", - обурився Вадим Рабинович, і запропонував українцям "не хвилюватися за маму Коболєва - скоро переведуть ще десятки мільйонів премій, які вони знову самі собі понавиписували".

У свою чергу, фракція "Опозиційна платформа - За життя" прийняла одноголосне рішення "категорично відкинути пропозицію влади про підвищення зарплат народним депутатам до 100 тисяч гривень".

"У бідній, злиденній країні - це несправедливо, нечесно і огидно! Сьогодні, коли у людей немає грошей, коли нахабно грабують країну, підвищувати собі зарплату - це огидно. Тому" Опозиційна платформа - За життя "прийняла одноголосне рішення і звернеться до інших фракцій з вимогою скасувати рішення про підвищення зарплат", - додав Рабінович.

"У будь-якому випадку наша політична сила відмовиться від підвищених зарплат на користь дітей. А якщо хтось вважає, що 50 тисяч йому мало, то нехай йде працювати вантажником. Чого ж вони тоді пруться сюди? Коли ж вони нажеруться і почнуть думати про людей?", - обурився співголова" Опозиційною платформи - За життя ".