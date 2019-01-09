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Рабінович: підвищенням тарифів на тепло влада прирікає українців на замерзання

Новини » Політика    09.01.2019 - 15:19
Рабінович: підвищенням тарифів на тепло влада прирікає українців на замерзання
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, тарифи на тепло в Україні надвеликі

Підвищуючи і без того непосильні тарифи на тепло, нинішня влада прирікає українців на замерзання. Таку думку висловив народний депутат, лідер партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа.

"Всім відомо, що тарифи на тепло в Україні позамежні. Людям доводиться тугіше затягувати пояси, щоб хоч якось за них платити. Але от влада вважає, що ми ще платимо занадто мало... І вже зовсім скоро, на початку лютого, українці отримають платіжки за січень. Де ціни на тепло зростуть ще сильніше!", – написав Рабінович.

За його словами, тепер ми будемо змушені платити за тепло ще на 24% більше, ніж раніше.

"Все це результат діяльності влади, яка остаточно продалася МВФ, восени підвищивши тарифи на газ на 23,5%. А його вартість у структурі тарифу на тепло становить майже 90% – звідси і підвищення ціни", – пояснив політик.

Він зазначив, що в результаті підвищення постраждають всі українці, але в особливості  – пенсіонери.

"Цим підвищенням влада їх просто вбиває! Адже при нинішніх тарифах пенсіонер повинен буде заплатити 90%, 100%, а іноді і 120% своєї пенсії тільки за комуналку. І тепер пенсіонеру доведеться вибирати: віддавати всю пенсію за опалення і вмирати від голоду, не маючи можливості придбати навіть хліба, або не платити за опалення (яке йому в підсумку відключать) – і вмирати від холоду", – констатував парламентарій.

При цьому, за його словами, підвищення тарифів ніяк не допоможе вивести країну з тієї фінансової прірви, куди її загнали за останні 5 років.

"Економічні дурні у владі не розуміють, що люди вже на межі. Українці з трудом платили за тепло і за старими тарифами, а за новим – просто ніхто не зможе і не буде платити. Тому в результаті скарбниця отримає ще менше грошей, ніж до підвищення, і криза тільки посилиться", – підкреслив лідер "Опозиційної платформи – За життя".

Він також заявив, що у "Опозиційної платформи – За життя" є чітка стратегія для виведення країни з економічної кризи. Ця стратегія в тому числі передбачає і зниження тарифів на газ, і, як наслідок, на тепло мінімум в три рази.

"Для цього потрібно повернути в державну власність абсолютно всі ресурси. Особливо це стосується нафти й газу. Тим більше, що в Конституції прописано: надра належать українському народу. Зараз 72% всіх свердловин належить офшорним компаніям. Тобто фактично вони нахабно викрадені в українського народу. Але як тільки "Опозиційна платформа – За життя" переможе на виборах, всі надра будуть націоналізовані і доходи від них будуть йти в державний бюджет, а не в кишені олігархів через офшорні компанії", – резюмував Рабінович.

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