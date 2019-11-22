Рабінович: підвищенням тарифів нова влада заганяє українців у злидні

Українців заганяють у "фінансову прірву" шляхом підняття тарифів на комунальні послуги. Таку думку висловив народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович під час телемарафону "Діалог з країною", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОПЗЖ.

"Я вважаю, що рабство, яке повертається в Україну, починалося з тарифів. Для того, щоб людину зробити слухняним рабом, її треба загнати у фінансову прірву", - заявив парламентарій.

Політик нагадав слова попереднього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який сказав, що жодна українська сім'я не буде платити більше 20% від своїх доходів за тарифами, зазначивши, що ніякої відповідальності за порушення своїх обіцянок Гройсман не поніс. Народний депутат також вважає, що уряд Олексія Гончарука ще більше погіршив ситуацію.

"На закритому засіданні Кабміну пан Гончарук скасував постанову уряду Гройсмана №560, в якій встановлювався граничний тариф на опалення і гаряче водопостачання. Вони вважають, що тарифи "Гройсмана–Яценюка" недостатні для нашої країни. Нам треба піднімати! Але вони не могли це зробити, оскільки була межа... "Слуги народу" зняли граничну межу – і тепер потрібно чекати захмарних тарифів", – зазначив політик.

Нардеп також заявив, що президент Володимир Зеленський дав право українцям не платити за "комуналку", якщо вона становить більшу частину доходу, і його треба в цьому масово підтримати.

"Друзі, вам президент країни дозволив не платити за "комуналку", якщо вона становить більшу частину вашого доходу", – нагадав він.

Парламентарій також звинуватив владу в тому, що їм нецікаво підвищувати пенсії українцям.

"Підняття пенсій – це найболючіше питання, яке, до речі, є в програмі партії президента Зеленського. Він обіцяв нам глобальні зміни в соціальній сфері, але, на жаль, і на субсидії, і на пенсії грошей немає. Бюджет, який представлений нинішньою провладною командою, не передбачає можливість пенсіонеру вижити. На сьогоднішній день розмір мінімальної пенсії становить 1769 гривень, а прожитковий мінімум – 2270 гривень. Україна – єдина країна в світі, яка встановила пенсію нижче прожиткового мінімуму! Влада знову в бюджеті збільшила витрати на поліцію, армію, а медицину, пенсії і допомогу "урізали", - резюмував політик.