Рабінович: підвищенням тарифів на газ влада показала повну залежність від МВФ

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що влада остаточно "продалася" МВФ

Влада остаточно "продалася" Міжнародному валютному фонду (МВФ), підвищивши тарифи на газ на 23,5%. Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович.

"Я вважаю, що влада України остаточно продалася МВФ, підвищивши тарифи на газ на 23,5%. Хочу пояснити, щоб всі зрозуміли, чому фонд наполягав на підвищенні тарифів. МВФ не в частці з нашими олігархами: фонд заробляє окремо, а олігархи – окремо. МВФ цікавить тільки повернення боргів. Перед ним боржник – Україна, а як забрати борг у непрацюючої країни, де уряд нічого не розвиває? З населення. А помруть ці люди чи що з ними буде – на це МВФ плювати! Але це повинно було б цікавити нормальну владу", – заявив парламентарій.

За його словами, газ, який видобувається з народних надр, у результаті продають народу у кілька разів дорожче собівартості.

"Ми з вами будемо платити європейські тарифи. Такі, як європейці – поляки, англійці, італійці. Але ж зарплата у нас менше в рази! Я в принципі не можу зрозуміти, як тепер люди будуть виживати. За всіма підрахунками, пенсіонер повинен буде заплатити 80%, 90%, а іноді і 120% своєї пенсії тільки за комуналку. І всі ці субсидії стають більш ефемерними. До людей будуть приходити з перевіркою і дивитися на голодних дітей і порожній холодильник. Якщо людина раз у житті сходила в кінотеатр, то у неї теж відберуть право на субсидію", – підкреслив народний депутат.

Політик вважає, що, діючи "на догоду" МВФ, нинішня влада довела ситуацію в країні до критичної.

"За вказівкою МВФ влада в країні вбиває пенсіонерів. Як виходить, що людина, чесно пропрацював, отримує зарплату, несумісну з життям? Як сталося, що всі ці великі поруч стоять Польща та Румунія, які їздили до нас за продуктами, тепер є мрією українця, куди прагнуть виїхати на заробіток? Про все це потрібно буде подумати в день виборів і проголосувати по совісті, по розуму, "За життя", – підкреслив Рабінович.