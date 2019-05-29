Рабвнович: на посаді генпрокурора я б за тиждень покінчив з корупцією

Народний депутат і глава партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович готовий стати генеральним прокурором і в цьому випадку зобов'язується за тиждень побороти корупцію в Україні. Про це він заявив в ефірі NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

"Першочерговим завданням для нової влади є боротьба з корупцією. Справедливість повинна восторжествувати. Ми зобов'язані підбити підсумки правління команди Порошенка, зрозуміти, хто конкретно розкрадав бюджет, хто вночі "поволік" 150 млрд гривень з Приватбанку, хто вкрав 170 млрд гривень з Пенсійного фонду, хто спер оборонні замовлення і куди йшов військовий збір, який ми всі платили? Українці повинні знати прізвища казнокрадів та номери рахунків, на які йшли наші з вами гроші. І якщо правоохоронці не встановлять винних, то і правоохоронців теж потрібно змінювати", – підкреслив парламентарій.

Він зазначив, що готовий особисто очолити Генеральну прокуратуру України і за тиждень побороти корупцію в країні.

"Після перемоги нашої партії на парламентських виборах я мрію бути генеральним прокурором. Мої колеги говорять: "Нам теж хотілося б на це подивитися". Ця каденція парламенту проголосувала за те, що генеральний прокурор може і не мати юридичної освіти. Може депутати у нас такі далекоглядні, і проголосували за це рішення не "під Луценка", а "під мене"? Я завжди говорив: "Мені не потрібні міністерські портфелі. Дайте мені посаду генпрокурора і тиждень терміну – і з корупцією буде покінчено! Мені потрібен рівно тиждень!", – запевнив політик.

Народний депутат пообіцяв, що у випадку проходження його політичної сили до парламенту зосередиться на виконанні передвиборних обіцянок, даних його партією.

"Можливо, у мене ще буде можливість очолити Генеральну прокуратуру, і я можу з упевненістю сказати, що я до цього готовий! Впевнений, що в нашій політиці не вистачає людей, які після перемоги на виборах не намагаються виторгувати для себе затишний кабінет, а відповідально стежать за тим, щоб їхня політична сила виконувала передвиборчі обіцянки. Я цим і займуся!", – резюмував Рабінович.