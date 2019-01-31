Рабінович порадив українцям перед виборами думати про мир, економіку і розвиток країни

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На думку Рабіновича, сьогодні є тільки три проблеми, які повинні "займати наші уми"

Тільки три питання повинні перед виборами займати уми українців – мир, економіка і план розвитку країни. Про це в прямому ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат України і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Сьогодні є тільки три проблеми, які повинні займати наші уми – мир, економіка і план розвитку країни", - заявив він.

За словами Рабіновича, "Опозиційна платформа – За життя" активно займається цими питаннями. "Медведчук у нас відповідає за цей напрямок, він веде переговори, він приймаємо Росією", – заявив парламентарій.

За його словами, під гарантії досягнення миру Україна зможе списати "кабальні борги" і отримати на взаємовигідних умовах кредити, які підуть на відбудову Донбасу.

"Що до питання економіки. Ми будемо домовлятися з "Газпромом" ще до виборів про ціну на газ. Чому ми? Тому що бізнес вимагає відсутності політики, криків і емоцій. І ми знизимо ціну на газ. А як вони, політики від влади, знизять ціну в два, чотири рази? Умовний Мураєв це обіцяє, але ж його не приймають в Росії. Дорогі виборці, у вас є вимоги до політиків? Оцініть, хто може їх виконати. За тих і голосуйте", – зазначив народний депутат.

Політик упевнений, що треба на національному рівні визначитися, яку країну ми будемо будувати.

"Нам потрібен всього один рік. У нашої країни нескінченний потенціал. Давайте виберемо, що ми будуємо. Ми пропонуємо будувати нейтральну незалежну країну – "Швейцарію Східної Європи". Навіть сарай не будують без плану, а ми країну будуємо без плану 27 років. Щоб ми стали вістрям економічних перемог, потрібно шукати найбільш вигідну економічну модель", – підсумував Рабінович.