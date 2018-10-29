Рабінович: через політику влади українці будуть десятки років працювати на виплату зовнішніх боргів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що реформи влади роблять життя українців "нестерпним"

Ті перетворення, які запроваджує нинішня влада, неможливо назвати реформами, тому що вони роблять життя українців "нестерпним". Про це заявив народний депутат України та лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі на телеканалі "112 Україна".

Він вважає, що пенсійна реформа і тарифна політика уряду призведуть до того, що українці десятки років будуть працювати на виплату зовнішніх боргів, а також заробляючи собі "жебрацьку пенсію в похилому віці".

"У нашому уряді заявили, що вони підняли ціни на газ для населення, тому що нам потрібен мільярд від МВФ. При цьому Кабмін на наступний день тихенько розмістив євробонди і отримав більше 2 млрд євро. До того ж українські євробонди розміщені з рекордними відсотками. Туреччина, яка переживає кризу, розмістила свої облігації на більш адекватних умовах, ніж ми. При цьому попит на наші облігації дуже хороший: ми розмістили на суму 2 млрд, а нам пропонували 5 млрд. Навіщо ж тоді жертвувати інтересами народу, заганяти українців в боргову кабалу високими тарифами, якщо можна було залучити такі кошти ззовні? І взагалі, якщо Кабмін хотів би отримати максимальну вигоду від розміщення євробондів, то треба було це робити в період з лютого по травень. Складається враження, що хтось в уряді такими маніпуляціями дуже непогано заробляє!" – заявив політик.

Парламентарій підкреслив, що борги міжнародним кредиторам повинні віддавати не прості українці, а "нечисті на руку" чиновники і бізнесмени.

"Сьогодні не крадуть вагонами, сьогодні всі "заробітки" чиновників можна відстежити по банківських переказах і транзакцій. Нехай ці хапуги і погасять державні борги перед МВФ вкраденими у народу грошима! За роки незалежності ми виростили клас бізнесменів, а не підприємців. Перші ніколи не піднімуть країну, тому що вони вміють домовитися з чиновниками, списати, перевести на рахунок... Нам потрібні ті, хто буде будувати, створювати, відроджувати економіку", – упевнений народний депутат.

Він поділився своїми побоюваннями щодо "справжніх цілей" проведених в країні реформ. "Іноді мені здається, що всі ці реформатори домовилися з кимось розчистити нашу багатющу, найкращу в світі територію, а нас перетворити в безсловесних і покірних рабів", – припустив лідер партії "За життя".

За його словами, через відсутність коштів Кабмін готує низку заходів, покликаних зірвати терміни індексації пенсій.

"Глава Мінсоцполітики Рева днями заявив, що завдяки індексації середня пенсія може зрости на 17,5%, тільки він забув сказати, що Кабмін, порушуючи законодавство, залишив і без того жебраків пенсіонерів без підвищення пенсій ще на два місяці. Абсолютно незаконно! Нагадаю також, що вбивча пенсійна реформа передбачає збільшення мінімального стажу щорічно! Так у 2026 році для виходу на пенсію необхідний мінімальний стаж дорівнює 35 років! Вони створюють клас рабів, які змушені будуть десятками років орати з ранку до вечора, а натомість отримають жебрацькі пенсії і непідйомні тарифи! Такого люди чекали від цієї влади? Думаю, ні! І це треба обов'язково змінювати на виборах Нам спеціально вселяють, що ми на них приречені, а це не так: йдемо на вибори, обираємо життя! Нам потрібен всього лише рік, щоб повернутися на вихідні позиції – і стартувати звідти до по-справжньому великої країні!", – резюмував Рабінович.