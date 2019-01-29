Рабінович: через політику влади Україна опинилася на дні рейтингу економсвободи

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабиневич звинуватив владу в недалекоглядну політику

Через недалекоглядну політики влади Україна опинилася в самому низу рейтингу економічної свободи, складеного Heritage Foundation. Таку думку у себе на Facebook висловив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович.

"Україна потрапила на найнижчий рівень світового списку країн за рівнем економічної свободи. Ми знаходимося між Гамбією та Аргентиною в світовому рейтингу, на думку американських дослідників Heritage Foundation. У 2018 році Україна зайняла 147-е місце з 180 країн світу. При цьому, ми на останньому місці серед європейських країн. Порівняйте - Грузія зайняла 16-е місце, Польща – 46-е місце, Росія – 98-тобто Навіть Білорусь нас випереджає: білоруси знаходяться на 104-му місці. Наші найближчі сусіди – Гамбія і Аргентина", – зазначив політик.

Він закликав українців не допустити того, щоб така ситуація тривала, і в цьому році на виборчих дільницях зробити "правильний вибір".

"Очевидно, що така катастрофічна ситуація з нашою економікою – вирок нинішній владі, яка і довела нас до такого "сусідства". Так більше тривати не має, і не буде, якщо в цьому році кожен українець зробить усвідомлений вибір", – підкреслив парламентарій.

За його словами, якщо українці на виборах зможуть змінити владу, то наступні п'ять років стануть для країни часом розвитку і процвітання.

"На виборчих дільницях запам'ятайте, в якій, вибачте, ж... знаходиться наша країна. Задайте собі питання – ви хочете ще 5 років занепаду, ще 5 років економічного краху, ще 5 років сусідства з Гамбією? Або ви хочете миру, розвитку і процвітання? Сподіваюся на мудрість нашого народу, який зробить правильний вибір, і ми з вами зробимо Україну "Швейцарією Східної Європи", – резюмував Рабінович.