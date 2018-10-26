Рабінович: показники проекту держбюджету дозволять владі "грабувати" нас ще рік

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович розкритикував проект держбюджету на 2019 рік

Проект державного бюджету на 2019 рік демонструє намір влади грабувати українців ще більш "нахабно", ніж раніше. Таку думку висловив народний депутат і лідер політичної партії "За життя" Вадим Рабінович в прямому ефірі телеканалу "112 Україна".

"Цей бюджет ніхто не читав, він не збалансований, це бюджет убивства країни. Це бюджет, де на Інститут В'ятровича (Інститут національної пам'яті, – ред.) підвищують витрати в два рази, а на науку нічого не дають. Я б назвав цей бюджет так: "дайте нам ще один рочок поворовать". І такий бюджет не працює на Україну, він не може бути прийнятий здоровим парламентом. А сьогодні, після підняття тарифів, я хочу звернути вашу увагу, що влада відкрито говорить: в січні знову будуть підвищувати. Люди, які голосують за цей бюджет, вбивають свою країну", – впевнений політик.

Парламентарій пообіцяв не голосувати за проект бюджету і закликати інших депутатів вчинити так само. У той же час він визнав: шанс, що колеги прислухається до здорового глузду, мізерний.

"Верховна рада сьогодні стала стадом баранів, на яких навіть уряд не звертає уваги. Влада знає, що ці депутати піднімуть руку при голосуванні за все що завгодно. Той факт, що ціни на газ підвищили одразу після того, як парламент проголосував за бюджет, говорить про абсолютно зневажливе ставлення Кабміну до депутатів", – заявив парламентарій.

За його словами, в парламентсько-президентській республіці основні рішення повинні приймати депутати, але по факту в Україні все вирішують Адміністрація президента і Кабмін.

"І уряд правий, адже перед цією Радою вже два роки не звітує прем'єр-міністр Володимир Гройсман, вважаючи, що він вище закону. Перед цією Верховною радою не звітує в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, рішення про зняття з незаконно займаної посади якій взяв профільний комітет парламенту. Супрун просто плювала на депутатів, порушуючи закон", – підкреслив лідер партії "За життя".

Народний депутат також нагадав, що, згідно з Конституцією, влада в Україні належить народу, а не політикам.