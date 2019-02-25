Рабінович планує скасувати "реформу Супрун" після виборів

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович звинуватив керівництво Міністерства охорони здоров'я в корупції

Політична партія "Опозиційна платформа – За життя" після виборів скасує медичну реформу в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Про це заявив голова партії, народний депутат Вадим Рабінович в ефірі "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Представники медичної спільноти, всі нормальні лікарі, вчені та практики, такі, як глава Інституту серця Борис Тодуров, кажуть, що Супрун вбиває нашу медицину і робить це цілеспрямовано. А захищають її ідіоти і дармоїди, які ніколи не будуть лікуватися. Вона подобається їм своїми вишиванками і американським паспортом, але відсутність швидкої допомоги, подорожчання ліків і закриття лікарень – це не реформування, а вбивство українців", – вважає парламентарій.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" розповів про зміни в стандартах медичної освіти, які покликані знищити медичних працівників як вид.

"Нещодавно чиновники вирішили ввести нові стандарти освіти і зобов'язати студентів-медиків здавати іспити на англійській мові по американській системі багатоступеневої. Тепер студенти та викладачі зобов'язані мати публікації в англомовних медичних виданнях. Це стане обов'язковою вимогою для того, щоб отримати наукове звання або ступінь. Я розумію, що для вивчення медицини потрібна латину, але ці нововведення – повна маячня", – сказав народний депутат.

Парламентарій розповів і про інші зміни в сфері медичної освіти, а також звинуватив керівництво Міністерства охорони здоров'я в корупції.

"МОЗ в контракти з ректорами медичних вузів додав пункт про боротьбу зі списуванням. Якщо в медичному університеті зловлять студента, який списує, то за новими правилами виженуть... ректора! Таким чином Супрун хоче "повісити" всіх керівників ВНЗ! При цьому журналісти не перестають говорити про корупцію в її відомстві. Буквально вчора було опубліковано розслідування, в якому говориться, що переможці тендеру на закупівлю медичних препаратів віддавали відкати чиновникам за 4 млн гривень в місяць. Супрун пишається тим, що в Україні з'явилася нова медична спеціальність – "трансплантант-координатор", і закликає радіти цьому всіх українців. Люди, нам розповідають, що будуть розбирати нас на органи – і ми ще повинні аплодувати! Ми не будемо цього робити, ми підемо на вибори – і життя переможе, тому що ми хочемо нормального європейського життя не на словах, а на ділі!", – резюмував Рабінович.