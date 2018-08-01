Рабінович: патріотизм повинен бути в зниженні тарифів, а не в "грабежі" свого народу

Рабінович закликав владу знизити тарифи

Патріотизм можновладців повинен проявлятися в зниженні тарифів для населення, а не в "грабежі" своєї країни. Про це заявив народний депутат, лідер партії "За життя" Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Влада знову збираються підвищувати тарифи. Але цього ні в якому разі не можна робити, адже завдяки вашій бездарній політиці народ і так доведений до злиднів! Навпаки – ви зобов'язані знизити тарифи. Так, цим будуть засмучені п'ять-шість осіб в Україні. Але ці люди потерплять – у них вже і так все є. Патріотизм повинен бути в тарифах, а не грабежі своєї країни", – заявив Рабінович.

Зазначимо, раніше політик заявляв, що тарифи за останні чотири роки вже підвищилися більш ніж у сім разів.

"Газ в 9,6 рази підвищився, опалення – в 11,3, холодна вода – в 5,3, гаряча – в 5,7. Порівняйте з тим, наскільки зросли зарплати! При цьому прожитковий мінімум, який був чотири роки тому, становив приблизно 147,2 долара. Сьогодні – 66, тобто в два рази менше. Протягом чотирьох років ми методично, треба сказати, з великим талантом, знищували власну економіку", – заявив політик.

Рабінович також виступив проти вільного продажу землі, заявивши, що в державній власності перебуває понад 12 млн гектарів землі, які не використовуються за призначенням. Він запропонував ці землі здати в оренду, щоб за рахунок отриманих коштів перекрити дефіцит пенсійного фонду і відмовитися від підвищення комунальних тарифів.

"Ціна оренди державної землі коливається від 400 до 1000 доларів в рік. Візьмемо близьку до мінімальної – 500. Це дасть бюджету додатково 6 млрд доларів щорічно. І нам не треба буде піднімати тарифи, і можна буде підвищити людям пенсії. Чому ж влада зараз не здає державні землі в оренду? Тому що ці гектари забудовані зверху донизу лівими компаніями, підставними фірмами можновладців", – підкреслив народний депутат.

Раніше Рабінович зазначав, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує збільшення ціни на газ в 2018 році на 18%, а з 2019 до 2021 уряд планує збільшувати тарифи на електроенергію на 25% щорічно. У свою чергу партія "За життя" презентувала велику економічну програми виходу країни з кризи "Українська мрія", яка передбачає зниження.