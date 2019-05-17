Рабінович: основою відродження країни стане наша пенсійна програма

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович заявив, що його політсила приділяє цьому питанню велику увагу

Підготовлена партією "Опозиційна платформа – За життя" пенсійна програма стане основою для відродження України. Про це в ефірі телеканалі "112 Україна" заявив народний депутат і голова вищезгаданої політсили Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Мене більше всього в нинішньому державному устрої України дивує і вбиває ситуація з пенсіонерами. Можу пояснити, чому: ви не можете побудувати нормальну, країну, що розвивається, якщо вам нічого сказати нашим дітям. Адже що ми можемо зараз сказати нашим дітям, онукам? Працюй чесно, як я, – і до старості будеш жебрак, як я... Хіба це нормально? Тому основою відродження будь-якої країни повинна бути пенсійна програма. Ми в нашій партії приділяємо цьому велику увагу. Якщо влада перестане красти, то збільшити пенсії в Україні – цілком реально", – підкреслив парламентарій.

В якості прикладу він навів Польщу, яка, володіючи навіть гіршим "стартовим набором", змогла побудувати економіку і забезпечила пенсіонерам гідні виплати.

"Наша сусідня країна – Польща. Там немає нічого такого, чого немає у нас. Більше того – у багатьох аспектах там ситуація набагато гірша. Це стосується і природних ресурсів і людського потенціалу. Ви знаєте, яка пенсія в Польщі? Мінімальна – 460 доларів. При цьому всі пенсіонери мають право на безкоштовний проїзд, знижки на медичне обслуговування і багато чого іншого", – сказав політик.

На його переконання, єдине, що стоїть між нинішньою – жебрацькою – і процвітаючою Україною – ненаситна жадібність політиків і чиновників чинної влади.

"Що таке з нашою країною сталося, що у нас тільки мріють про ту пенсію, яка існує в Білорусі? Хіба у нас був якийсь природний катаклізм? Ні! Банда грабіжників при владі протягом десятків років розкрадає те, що має йти в руки людям! Влада дає нам європейські тарифи, жебрацькі зарплати, вбиває всі можливості виживати. Ми просто зобов'язані припинити це на парламентських виборах!", – сказав Рабінович.