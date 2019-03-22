Рабінович: одне із головних завдань нового керівництва країни - нова Конституція

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович вважає, що діюча Конституція не відповідає викликам сьогодення

Одним з основних завдань обраного на виборах нового керівництва країни стане написання нової Конституції України. Таку думку висловив голова партії "Опозиційна платформа – За життя" та народний депутат Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Я вважаю, що одне з головних завдань нового керівництва країни – це написання нової Конституції, тому що ми живемо за Конституцією минулого століття, вона не відповідає викликам сьогодення. Повинен бути всенародний референдум, на якому ми повинні вирішити, яку державу ми будуємо, чи потрібно прийняти якусь програму", – вважає парламентарій.

Він також зазначив, що необхідно визначити стратегічний вектор розвитку, за яким буде рухатися Україна.

"Давайте виберемо мету. Ось ми є центристською партією, яка пропонує будувати рівноправні відносини з усіма країнами і створити нейтральну, незалежну, позаблокову Україну – "Швейцарію Східної Європи". Може бути у когось є інша думка. Ну тоді нехай озвучать її, а то вони тільки гімни співають", – обурився нардеп.

Голова "Опозиційної платформи – За життя" також розкритикував роботу нинішнього уряду. За його словами, влада не в змозі відповісти навіть на елементарні питання, що стосуються розвитку країни.

"Уряд не повинен співати і танцювати. Нам не потрібен Омелян (міністр інфраструктури Володимир Омелян, – ред.), у якого завмирає серце, коли він будує дорогу до села Бандери. Ви дайте відповідь на питання: що ви робите для країни? Що ви будуєте? І навіщо крадете наші гроші? Є ще маса таких простих запитань, відповідей на які від цих наперсточників неможливо домогтися", – підсумував Рабінович.