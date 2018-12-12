Рабінович: об'єднавшись заради перемоги, ми продовжуємо працювати на цей результат

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович прокоментував результати дослідження КМІС

Замість того, щоб дивитися на рейтинги кандидатів у президенти, потрібно йти до виборців і доводити своє право будувати новий курс порятунку України. Про це заявив народний депутат, лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, коментуючи результати соцопитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

"У нас цих гетьманів вже більше, ніж людей. Треба будувати країну, а не мірятися, у кого довша булава. Я можу це говорити, тому що я зняв свою кандидатуру", – сказав Рабінович.

При цьому, відповідаючи на питання, як він оцінює в даному соцопитуванні результати "Опозиційної платформи – За життя" (11,3%), яка поступається тільки "Батьківщині" і "Слузі народу", політик заявив, що такі цифри його не здивували.

"Це не дивовижні результати для мене з однієї простої причини – ми об'єднувалися для того, щоб перемагати. Об'єднуватися, щоб програвати – не треба. Я думаю, що це непоганий результат. Але це, безумовно, і не кінцевий результат – треба працювати. І треба менше дивитися на рейтинги, а йти до виборців і доводити своє право будувати новий курс – курс порятунку нашої країни", – вважає парламентарій.

Як повідомлялося напередодні, шість політичних партій могли би пройти в Раду, якби вибори проводилися в третій декаді листопада – на початку грудня 2018 року, проте більше чверті потенційних виборців ще не визначилися зі своїм вибором.

Згідно з даними соцопитування, якщо б вибори у Верховну раду проходили в листопаді, то 13,1% (23,4% серед тих, хто визначився зі своїм вибором) українців віддали б перевагу ВО "Батьківщина", 7,3% (13%) – за партію "Слуга народу", 6,3% (11,3%) – за партію "Опозиційна платформа – За життя", 6,3% (11,2%) – за "Блок Петра Порошенко", 5,1% (9,1%) – за партію "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 4,5% (8%) – за Радикальну партію Олега Ляшка.

При цьому представлені нині у парламенті фракціями партії "Опозиційний блок", "Самопоміч" і "Народний фронт" у разі виборів не набирають достатньої кількості голосів для подолання 5%-го бар'єру.