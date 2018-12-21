Рабінович: потрібно відкинути чвари і об'єднатися навколо "Опозиційної платформи - За життя"

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович закликав до об'єднання опозиційних сил навколо єдиної платформи

Політики повинні відкинути чвари і об'єднатися навколо пріоритетних цілей "Опозиційної платформи – За життя", щоб змінити владу в країні. Про це заявив народний депутат і лідер Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович в соціальній мережі Facebook.

"Свіжа соціологія показує, що об'єднання опозиційних сил навколо єдиної платформи – запорука майбутнього успіху для всіх, хто ставить своєю метою перемогу над вакханалією нинішньої влади. Проте для ще більш повної перемоги потрібна наша максимальна згуртованість. Я закликаю всіх, хто поділяє наші цінності і прагне до того, до чого і ми – об'єднатися! Давайте залишимо за дужками міжусобиці та чвари, дрібні образи і непорозуміння, і об'єднаємося заради сильної та незалежної України!", – запропонував парламентарій.

За його словами, щоб "перемогти нинішню владу завтра, українцям вже сьогодні потрібна сильна, згуртована і єдина опозиція, адже тільки об'єднавши зусилля навколо головних цілей, можна їх виконати".

"Ми, "Опозиційна платформа – За життя", впевнені, що головна мета, навколо якої повинна консолідуватися нинішня опозиція – встановлення негайного і остаточного миру в Україні! Коли ми прийдемо до влади, ми ініціюємо переговори на всіх рівнях з метою якнайшвидшого досягнення миру – "ключі від миру знаходяться саме в нашій партії... Смерті і кровопролиття повинні бути негайно припинені!", – вважає народний депутат.

Політик назвав і другу мету, яка об'єднує прихильників платформи, – сильна економіка.

"У нас є конкретний план, як досягти економічного зростання. Для цього ми повернемо всі надра у власність держави, реприватизуємо стратегічні підприємства, зупинити розбазарювання української землі та створимо земельний банк. Ми запрошуємо всі опозиційні політсили об'єднуватися і спільно з нами реалізовувати цей план після виборів!", – вважає Рабинович.

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" назвав і третю мета – необхідно "відновити цілісність суспільства".

"Сьогодні нас намагаються розділити і роз'єднати у мовному питанні, заткнути рот правдивим телеканалам, ущемити в основних правах людини. На цьому ґрунті в країні піднімає голову фашизм, він вже на наших вулицях! Об'єднавшись і перемігши на виборах, ми припинимо спроби фашистського реваншу в Україні і відновимо цілісність суспільства. Ще раз підкреслю: ми зможемо досягти наших головних стратегічних цілей, тільки якщо об'єднаємося навколо них. Нам не потрібно говорити про те, що нас роз'єднує. Зараз є справи важливіші – потрібно рятувати країну! І наша платформа готова прийняти всіх, хто готовий разом з нами рятувати Україну. А внутрішні чвари давайте залишимо на потім, зараз не до цього. Наші двері відкриті для кожного!", – резюмував Рабінович.